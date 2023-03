Amadeus non gli rivolge più parola: “Due cretini” | Fine di un’amicizia storica

Amadeus ha interrotto ogni rapporto con una persona dello spettacolo con la quale era molto amica per via di un attacco nei suoi confronti.

Anche quest’anno Amadeus ha condotto un ottimo Festival di Sanremo, facendo registrare alla Rai un alto numero di ascolti. Con tutte le cose che sono accadute a Sanremo quest’anno, il conduttore ha saputo gestire con maestria gli imprevisti e proseguire con le serate senza farsi turbare dalle indiscrezioni e dal gossip che impazzava attorno ai protagonisti della kermesse.

Insieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni ha regalato uno spettacolo indimenticabile al pubblico italiano, riconfermando il successo del suo Sanremo, dove da alcuni anni ormai partecipa anche come direttore artistico. Ma c’è qualcuno che sembra non aver apprezzato la sua conduzione e ha pubblicato un tweet proprio per far conoscere agli italiani la sua opinione. Al conduttore non è piaciuto il comportamento e ha chiuso i rapporti con questa persona.

I due erano molto legati ed erano amici da diversi anni. È bastato un unico tweet, però, per mettere zizzania tra i due amici e far allontanare definitivamente il conduttore da questa conoscenza storica. Il web ora è diviso tra chi supporta Amadeus e chi invece ritiene che la sua reazione è stata eccessiva.

Amadeus insultato dall’autore televisivo

Al centro delle critiche c’è Marco Salvati, famoso autore televisivo che ha realizzato programmi come Avanti un altro e La Talpa, oltre che aver curato diverse edizioni di Sanremo. Salvati è molto esperto della kermesse, e per questo motivo ha espresso la sua opinione sulla conduzione dell’amico, suscitando però grande malcontento nel conduttore.

“Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare” ha scritto, pensando di farli un complimento. Non sono però mancate le critiche al modo in cui si è espresso, alle quali Salvati ha prontamente risposto, spiegando che ha lavorato con Pippo Baudo e Paolo Bonolis, “non proprio due cretini come direttori artistici. Gli ho detto che è il più bravo a prescindere dalle critiche come conduttore. Era un complimento di cuore, credo che sia stata percepita solo la prima parte, che era a sua difesa” ha detto.

Fine di un’amicizia

Evidentemente però il conduttore non ha apprezzato questo confronto e il modo in cui Salvati ha voluto fargli i complimenti, e ha chiuso la sua amicizia con l’autore. “Mi ha tolto il segui da tutti i social. Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene e ci ho lavorato. Fa uno dei Sanremo più belli degli ultimi anni. Sto attento a quello che dico perché non vorrei che si inca****se di più” ha commentato.

E così è stato: Salvati non ha commentato la kermesse pubblicamente per evitare altri errori “diplomatici”, ma oramai sembra che il rapporto sia giunto alla fine. Tutto per colpa di un’incomprensione e di qualche parola in più non voluta.