Sanremo 2024 | Soffiata clamorosa su Amadeus: decisione improvvisa | SCONVOLGENTE

Anche se manca ancora un anno dalla prossima edizione, in molti si domandano chi ci sarà al timone del Festival.

L’11 febbraio scorso si è conclusa la settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana e, sebbene siano passate poche settimane, si sta già pensando alla prossima edizione e la domanda cardine nella testa di tutti gli italiani riguarda il conduttore: sarà sempre Amadeus oppure vedremo un altro volto al timone?

Sanremo 2023 è stata la quarta edizione consecutiva presentata dal conduttore di punta della Rai, assumendo anche il ruolo di direttore artistico del programma, come è di consueto. Il successo dell’ultimo Sanremo è stato dimostrato anche dallo share che ha ottenuto, ovvero il 66%. Quindi perché non schierare di nuovo questo cavallo vincente che è Amadeus?

Ci sono state, però, molte polemiche riguardo a questa edizione di Sanremo: dall’atto tra Rosa Chemical e Fedez all’esibizione di quest’ultimo contro alcuni personaggi politici fino alla pubblicità occulta per Instagram. Si è anche vociferato di togliere la conduzione del prossimo Festival ad Amadeus proprio per tutti questi problemi riscontrati, ma nulla è stato poi confermato.

La conferma da parte di Amadeus stesso

Malgrado i vari problemi accaduti, Amadeus è stato in grado di gestirli come meglio poteva e non si tira certo indietro anche per il prossimo anno. Infatti, durante un’intervista a RTL 102.5, lo stesso conduttore ha affermato: “Mi mancate già tutti, domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo Festival”.

Un’affermazione del genere non lascia intravedere nient’altro che l’ovvia verità, vale a dire quella che riguarda la sua conduzione anche per il Sanremo 2024. Amadeus, prendendo le redini della prossima edizione del Festival della canzone italiana, ricoprirà questo ruolo per la quinta volta consecutiva.

L’appoggio del vincitore di Sanremo 2023

Durante la medesima intervista anche Marco Mengoni ha speso belle ed incoraggianti parole riguardo ad Amadeus e il suo ruolo. Il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, che si è aggiudicato il primo posto grazie al brano Due Vite, ha affermato: “È una delle persone che lavora di più al mondo, non si ferma mai”.

Dunque, stando alle parole di Mengoni, ma anche alle affermazioni di amici e colleghi, e prendendo in considerazione i risultati che lo share ha ottenuto (la prima parte dell’ultima sera ha avuto uno share del 62,7% e la seconda parte uno share del 73,7% per una media totale del 66%) possiamo affermare quasi con assoluta certezza che rivedremo Amadeus al timone del prossimo Sanremo.