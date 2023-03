Maurizio Costanzo lascia il segno: tatuaggio dopo la morte, piangono tutti | FOTO

Il mondo della televisione è in lutto per la perdita di un grande e straordinario giornalista, scrittore e conduttore.

Lo scorso 24 febbraio si è spento per sempre, a Roma, Maurizio Costanzo, uno dei pochi pilastri della televisione italiana che era rimasto ancora tra noi. Purtroppo, però, anche lui ha deciso di passare a miglior vita alla veneranda età di 84 anni. L’eredità che si è lasciato alle spalle, però, è stata raccolta da diversi colleghi ed amici e la sua figura rimarrà indimenticabile.

I suoi funerali si sono tenuto presso la Chiesa degli Artisti a Roma, dove vi hanno preso parte quasi tutti i volti più noti del mondo dello spettacolo. Costanzo ha lasciato orfani i suoi tre figli, Saverio, Camilla e Gabriele, e vedova la sua amata ed adorata Maria De Filippi.

Per molti personaggi dello spettacolo, Maurizio aveva assunto il ruolo di figura paterna e lo stimavano proprio come tale. Uno tra i tanti, per quanta stima ed ammirazione provava, e prova, verso Costanzo, ha deciso di imprimerselo sulla pelle in modo permanente.

Il tatuaggio che dimostra l’amicizia profonda tra queste due celebrità

Il VIP che ha deciso di tatuarsi per omaggiare Costanzo e la loro amicizia è Fabrizio Corona, il fotografo più famoso e discusso d’Italia. Per diversi anni, Fabrizio era sempre al centro del gossip a causa dei suoi problemi con la legge e della vita sregolata che conduceva. Tuttavia, Corona aveva un caposaldo a cui guardare, ovvero Maurizio Costanzo.

I due erano legati da una profonda amicizia e stando alle notizie riportate da ilriformista.it, Maurizio aveva preso sotto la sua ala protettrice il paparazzo delle star. Il compianto giornalista e conduttore aveva “adottato” Corona come se fosse stato un suo figlio ribelle e Fabrizio ha voluto dimostrargli il suo affetto con un tatuaggio.

“Maurizio maestro mio”: il messaggio di Fabrizio per Maurizio

Il fotografo ha così deciso di tatuarsi le parole “Maurizio maestro mio” sul suo collo per dimostrare riconoscimento e gratitudine verso una delle pochissime persone che lo hanno sempre difeso. Fabrizio è un personaggio che si ama o che si odia e Costanzo è sempre stato tra quelli che lo amano.

Maurizio ha sempre definito Fabrizio Corona come un bambino che non ha mai ricevuto abbastanza affetto e così lo ha sempre difeso, andando controcorrente come ha sempre fatto. Maurizio Costanzo è sempre stato un giornalista che sapeva guardare oltre le apparenze e giudicava secondo le sue opinioni, non ascoltando quelle più dette in quel momento.