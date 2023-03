Fedez e Chiara Ferragni: lo hanno deciso per vivere serenamente in casa | Il racconto dell’amico

Continuano le voci sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni che secondo alcuni è più concreta che mai.

Ormai è chiaro che Fedez e Chiara Ferragni non stanno vivendo un momento semplice. Come tutti sanno la macchina mediatica intorno a questo argomento è partita subito dopo la finale di Sanremo in seguito al bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Da quel momento i due hanno condotto vite social separate, infatti nessuno dei due è comparso nei contenuti dell’altro e Fedez in particolare non ha condiviso contenuti per diversi giorni. Nel frattempo Chiara condivideva solo cose di lavoro e momenti con i suoi figli, sul web circolavano anche domande sul fatto che lei in alcuni di questi video non portava la fede.

Nel frattempo Fedez è ricomparso sui suoi canali, sempre da solo, per promuovere il suo nuovo podcast, Wolf, mentre Chiara partecipava ad eventi organizzati per la Fashion Week milanese e dalla Nespresso, brand con il quale collabora da tempo. Ma anche in questo caso il mistero si infittiva sempre di più perché Fedez nella diretta per Wolf ha iniziato a balbettare e nelle ultime ore sono comparse delle sue sotries nelle quali la balbuzie era molto forte. Si è creata allora una certa agitazione per la salute del cantante che, ricordiamo, solo un anno fa annunciava di avere il cancro.

Mentre accadeva tutto questo alcuni scatti di Fedez e Chiara Ferragni nei pressi di un famoso studio legale hanno fatto crescere le ipotesi su una loro possibile crisi che nelle ultime ore sembra essere più concreta perché i rumors parlano di separati in casa. Ma c’è da aggiungere anche che in parallelo a queste notizie sono circolate anche fotografie dei due insieme, in contesti più rilassati e sorridenti. Alcuni fan per esempio li hanno visti insieme a Villa Crespi, anche se entrambi continuano a produrre contenuti separatamente.

Chiara Ferragni e Fedez tra crisi e lavoro

È noto da tempo, inoltre, che i due facciano terapia di coppia e infatti sono stati visti anche nei pressi dello studio dello psicologo. Un ulteriore notizia circolata negli ultimi giorni è che sia stata sospesa per il momento la produzione della serie Tv The Ferragnez che si ispira appunto alla vita di coppia dei due. Gli ultimi rumors poi, partiti da persone vicine alla coppia dicono che i due siano separati in casa, ma anche quest’ultima è una notizia non confermata da nessuno dei diretti interessati.

Infatti l’elemento più importante è che né Chiara Ferragni né Fedez dichiarano alcunché pubblicamente sul loro rapporto. Sta di fatto che le loro interazioni pubbliche sono pari a zero, ma questa cosa potrebbe voler semplicemente dire che hanno scelto per un po’, visto il caos mediatico conseguente a Sanremo, di parlare sui loro canali solo dei loro progetti. L’unica altra stranezza è il fatto che Fedez non stia più condividendo contenuti con i suoi figli e ciò effettivamente lascerebbe pensare a una sorta di “separazione”, che potrebbe essere legata a motivi di lavoro.

I Ferragnez sono in procinto di separarsi?

A parlare di separazione in casa è stato Vanity Fair: “Secondo fonti vicine alla coppia, in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife”. Le motivazioni, se questa è la verità, ricadono ancora una volta nel famoso e discusso bacio che sembra essere la causa più accreditata.

Per alcuni giorni si è parlato di trovata pubblicitaria, ma per qualcuno questa ipotesi non regge, crescono nel frattempo le preoccupazioni per la salute di Fedez, dal momento che in diversi contenuti che ha recentemente condiviso continuava a balbettare.