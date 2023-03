Avete visto la mamma di Soleil Sorge? Ha una vita particolare | Da panico

La mamma di Soleil Sorge è davvero bellissima! La donna ha una vita particolare, scopriamola insieme!

Soleil Sorge è un personaggio televisivo molto in voga in questo momento. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip la Sorge ha iniziato un percorso in televisione ricco di successi. Attualmente conduce il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli ed è davvero una prezzemolina del piccolo schermo. Anche la sua attività da influencer procede a gonfie vele grazie ad importanti collaborazioni con brand di moda internazionali.

La Sorge, nonostante sia una donna indipendente, è molto legata alla famiglia che la supporta nella sua carriera in tv. In particolare, sua madre Wendy Kay è colei che la segue praticamente ovunque partecipando anche talvolta ad alcuni programmi insieme a sua figlia. Il bellissimo rapporto tra madre e figlia si è evinto soprattutto nella trasmissione Pechino Express quando hanno preso parte in coppia a questa avventura televisiva bellissima.

Su Wendy Kay, però, non si sa molto se non che è fidata confidente di sua figlia. La vita privata così come la sua professione non sono note al pubblico seppur la Kay è solita condividere con i suoi followers molta sua quotidianità. Inseparabile da Soleil, vi riveliamo alcuni dettagli sulla bellissima mamma di Soleil.

Profilo Instagram e lavoro di Wendy Kay

Wendy Kay è nata a in America e grazie a questo che la Sorge è potuta crescere a Los Angeles e studiare recitazione. Infatti, l’influencer parla fluentemente l’inglese proprio perché si esercita con sua mamma. La Kay non ha mai parlato apertamente del suo lavoro: ciò che è noto è che Wendy è una donna d’affari che dovrebbe lavorare nell’ambito dell’arte e delle mostre sebbene non disdegni per nulla le diverse apparizioni televisive soprattutto in compagnia della Sorge.

La Kay vanta ben 17,8 mila follower con i quali comunica giornalmente mostrando spesso il suo bellissimo cagnolino. In più nelle sue stories compare spesso anche l’amato cane di Soleil: Simba fedele compagno e amico delle due, anche lui molto amato dai fan dell’influencer.

La vita privata di Wendy Kay

Anche dal punto di vista sentimentale Wendy è estremamente riservata. Sappiamo che non sta insieme al padre di Soleil ormai da diversi anni. L’uomo si è rifatto una vita in Abruzzo, la sua regione d’origine ma è legatissimo a sua figlia.

Wendy, invece, è davvero criptica circa le sue relazioni: è impensabile credere che una donna così bella e simpatica non possa aver un compagno o almeno una conoscenza. Dalla sua bocca e da quella della figlia Soleil non viene fuori nessuno scoop per questo per ora dobbiamo tutti accontentarci di vederla relazionarsi esclusivamente con la sua amata figlia.