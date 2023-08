News Antonino Spinalbese: “Scappavo di casa”, adesso viene fuori la verità su Belen | Rotto il silenzio Di Ambra Ferri - 14

Dopo anni di silenzio Antonino Spinalbese racconta tutta la verità: il retroscena sulla relazione con Belen è da brividi.

La storia tra Belen e l’hair stylist ex concorrente del Grande Fratello è una delle più discusse di sempre. Nata da un colpo di fulmine si è sviluppata in pochissimo tempo tanto che i due hanno avuto una figlia, Luna Marì.

La loro è una relazione che hanno sempre voluto tenere privata, anche se i riflettori non hanno mai smesso di seguirli, soprattutto dopo aver annunciato la rottura tra i due. La fine della loro storia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno si aspettava che le cose andassero male. Eppure, non c’è stato minimo accenno a un ritorno di fiamma.

Nonostante Antonino e Belen abbiano provato a tenere il gossip lontano dalla loro relazione, alla fine, a distanza di tempo uno dei due ha parlato, vuotando definitivamente il sacco. Si tratta di Antonino: ecco cosa ha rivelato.

Antonino Spinalbese vuota il sacco

La relazione con Belen da cui è nata Luna Marì ha senza dubbio portato molta notorietà ad Antonino Spinabalese, che ha partecipato anche all’ultima edizione del Grande Fratello vip, distinguendosi dagli altri concorrenti per il suo carattere frizzantino il suo successo con le donne.

Quando l’estate scorsa era stata annunciata la sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini, il pubblico era entusiasta di conoscere meglio l’ex fidanzato di Belen e sperava che l’uomo avrebbe rivelato di più sulla loro relazione. Al contrario, la showgirl argentina e la sorella Cecilia hanno storto il naso. Forse, avevano paura che parlasse troppo.

La verità su Belen: “Se non fossi diventato padre…”

Durante la permanenza nella casa del Gf, Antonino ha parlato molto del grande amore che nutre per sua figlia e della relazione passata con Belen. Dalle sue parole trapelava che il rapporto tra loro non era dei migliori: anche se all’apparenza sembrava che stessero bene, c’erano molti problemi importanti che hanno portato alla rottura.

Inoltre, ha svelato di essere scappato più volte dalla loro convivenza: “Litigavamo e me ne andavo. Scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”, ha detto il vippone. Insomma, quello con Belen era un rapporto che lo portava all’esasperazione e lo lasciava senza via di uscita. Ora che Belen e Stefano De Martino sono in crisi si torna a guardare con attenzione alle parole di Spinalbese per capire quale meccanismo si potrebbe essere innescato nella coppia storica: forse anche l’ex ballerino di Amici si è sentito sopraffatto? Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.