Belen e Stefano: spunta la foto in barca immediatamente cancellata dai social | “Bugiardi”

Non si frenano le speculazioni intorno alla ‘rottura’ presunta tra Belen e Stefano De Martino, una nuova foto scatena la bufera.

Il caldo di agosto ci porta un nuovo caso mediatico, la separazione poco chiara tra De Martino e Belen, quello che sta accadendo non è assolutamente limpido e in molti gridano alla menzogna, sembra proprio che il web li dipinga come “bugiardi”.

Proprio in queste ore è accaduto un fatto che ha scatenato la curiosità dei fan, nello specifico si tratta di una serie di fotografie scattate in Sardegna che hanno nuovamente fatto discutere, soprattutto perché dimostrano la vicinanza tra De Martino e la Rodriguez e immediatamente cancellate dai social.

A quanto pare, sembrerebbe che i due si siano separati, anche se non hanno mai ufficializzato la loro rottura, nonostante i post di Belen sembrino più che ovvi su quanto stia accadendo alla coppia, quello che è apparso strano sono proprio state le foto di Stefano nello stesso locale dove si trovavano Cecilia e Ignazio.

È stato un fan che ha scattato le fotografie poi ripostate da Deianira Marzano, nonostante la persona abbia dichiarato che nonostante si trovassero nello stesso locale i tre non erano seduti allo stesso tavolo, questo però non è bastato a togliere i sospetti, visto che è venuto alla luce un ulteriore retroscena.

La foto che ha scatenato nuovamente i dubbi

Qualcosa in questa storia proprio non torna, a investigare sulle questione proprio l’esperta di gossip Marzano che non solo ha beccato nelle storia di De Martino una foto in barca con alcuni amici, ma quello che più ha lasciato sconvolti è che quella stessa imbarcazione sia proprio la stessa in cui si trovavano Cecilia e Ignazio

Se così davvero fosse, allora ci sarebbe una distorsione totale dei fatti, indugiando nuovamente alla possibile menzogna si Belen e Stefano sulla rottura, anche se è vero che il conduttore è un caro amico di Ignazio Moser, non avrebbe alcun senso che in questo preciso momento così delicato si possano trovare al mare insieme, soprattutto se sono veri i motivi della rottura tra i due, allora diventa davvero impensabile che la sorella di Belen, Cecilia, abbia piacere a passare le vacanze al mare con De Martino.

Galeotta fu la foto cancellata

Rimane comunque da capire come mai allora quella foto sia stata rimossa alla velocità della luce, soprattutto perché se Stefano è rimasto in buoni rapporti con Cecilia e Ignazio non ci sarebbe stato motivo di cancellarla.

In molti si stanno chiedendo se la relazione tra Belen e Stefano sia davvero reale o un buon motivo per creare del gossip estivo, i fatti sembrano alludere a una reale rottura, proprio perché i due stanno vivendo vite totalmente separate, quindi è possibile che la foto ‘incriminata’ sia stata prontamente cancellata per non far arrabbiare Belen? In tal caso troppo tardi perché ormai ha fatto il giro del web, quindi aspettiamo di sapere come la prenderà la showgirl argentina.