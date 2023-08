News Renato Zero bersagliato: tratta male una donna davanti a tutti, web infuriato | VIDEO Di Ambra Ferri - 12

Renato Zero finisce al centro delle polemiche per aver rifiutato di fare una foto con una sua fan: ma come ha reagito lei?

Se si segue molto e si stima una persona, incontrandola per strada non si può fare a meno di chiederle una foto per immortalare quel momento. È quello che fanno i veri fan: che sia un cantante, un attore o un conduttore, è bello avere una foto da riguardare.

Renato Zero è senza dubbio uno dei cantanti italiani più amati di sempre. La sua musica è in grado di abbracciare intere generazioni ed è per questo che ha una vasta fanbase. Seguitissimo sul palco e dietro le quinte, è finito nel calderone mediatico per un episodio che lo vede protagonista.

Una sua fan gli ha chiesto una foto e lui si è rifiutato di farla. Oltre ad aver deluso gli italiani, è finito al centro dell’attenzione per la reazione inaspettata della donna. Ecco cosa è successo.

Renato Zero al centro delle polemiche

L’incontro è avvenuto alla fine di un concerto. Terminato lo show, Renato Zero si stava avviando verso la macchina che lo avrebbe portato in hotel, quando una fan lo ha riconosciuto e fermato. La donna non ha perso l’occasione di chiedergli una foto, ma la sua risposta è stata negativa.

Inutile dire che la reazione del cantante ha sorpreso e deluso i fan: secondo quanto riportano altre persone che lo hanno incontrato, è sempre stato estremamente disponibile. Questa volta, invece, si è tirato indietro. Ad aver sorpreso davvero, però, è stata la reazione della fan che, davanti alla richiesta negata, non si è riuscita a trattenere. “Ogni volta dici no”, gli rimprovera la donna. Infervorata, si è lasciata andare ad uno sfogo in cui faceva notare a Renato Zero di essere poco disponibile con le persone che lo seguono e lo supportano da sempre.

L’inaspettata reazione della fan

Il cantante si è poi avvicinato a lei, che ha rincarato la dose: “Io non voglio un bacio, voglio una foto”. Una volta scattata, Renato Zero ha concluso la loro conversazione dicendo: “Mi raccomando domani sul Corriere della Sera e su Repubblica”. I fan non hanno apprezzato il comportamento e le parole del cantante, che suonavano come una presa in giro nei confronti della fan.

In questi ultimi giorni non si parla d’altro e proprio per questo sono uscite sul web testimonianze diverse: alcuni dicono che è sempre stato disponibile e che probabilmente la donna l’ha incontrato in “un giorno no”. Secondo altri, invece, Renato Zero è solito a trattare male i fan. Su una cosa non c’è dubbio: il cantante romano è tornato al centro dell’attenzione per un episodio spiacevole.