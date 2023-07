News Belen e De Martino: “Stanno mentendo”, smascherati | La verità sulla rottura Di Marina Drai - 16

Il nuovo addio di Belen e Stefano De Martino ha infiammato il web e ora spuntano nuove accuse. Cosa sta succedendo?

Belen e Stefano De Martino sono di nuovo al capolinea. I fan sono rimasti increduli di fronte alla fuga di notizie e molti stentano ancora a crederci, ma ormai è praticamente ovvio che la coppia più chiacchierata d’Italia è di nuovo in rottura.

Uno degli indizi più chiari è l’eliminazione da parte della showgirl di tutte le foto col ballerino dal proprio profilo Instagram. Ciò suggerisce anche che è stata una rottura tutt’altro che semplice, e lo hanno dimostrato anche le ultime storie Instagram della donna.

A conferma di tutto ciò c’è anche il fatto che De Martino si è presentato in televisione senza fede, e senza un motivo specifico per doverla togliere.

Inoltre, Belen sembra aver già trovato un nuovo uomo: Elio Lorenzoni, un imprenditore e vecchio amico della donna. I due sono stati beccati insieme al compleanno di Ignazio Moser, il fidanzato e futuro marito di Cecilia Rodriguez. La showgirl è stata aspramente criticata dal web per essersi “buttata” subito in un’altra relazione.

Una storia d’amore sofferta

Ancora una volta il tira e molla di Belen e De Martino monopolizza l’attenzione del gossip. I due si sono sposati nel 2013, dopo che il ballerino aveva lasciato la fidanzata di allora Emma Marrone conquistato dalla showgirl. Dopo un figlio e due anni di matrimonio, nel 2015 i due hanno annunciato la (prima) separazione.

Dopo una parentesi di Belen con Iannone, i due ci riprovano e nel 2019 arriva l’annuncio di una nuova storia, e questa volta sembra definitiva. Invece, alla fine, non lo è stata: nel 2020, in autunno, la coppia annuncia una nuova rottura. La showgirl inizia una relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha una figlia, e a marzo 2022, dopo la rottura dal parrucchiere, giunge l’ennesimo annuncio del ritorno di fiamma tra la showgirl e il ballerino.

Belen rompe il silenzio

Dopo le accuse ricevute dal web, Belen ha voluto rispondere a chi l’ha attaccata pubblicando una storia che non lascia molto spazio a discussioni: su Instagram ha infatti condiviso una storia con la scritta “Rie cuando puedas, llora cuando lo necesites”, ovvero “Ridi quando puoi, piangi quando ne hai bisogno”, un verso di una canzone del rapper El Chojin.

Questo non è l’unico verso che in qualche modo potrebbe parlare della rottura tra la showgirl e il ballerino; la canzone dice anche “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti” e “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”. Parole molto forti che si riferiscono di certo agli ultimi avvenimenti.