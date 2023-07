News Belén e Stefano De Martino si lasciano di nuovo: escono alcuni indizi clamorosi Di Luna Vespri - 16

La coppia più al centro dell’attenzione di tutti, quella formata da Belen e Stefano, sarebbe giunta di nuovo al capolinea.

Un tira e molla che va avanti da anni, ormai, e questa volta tante erano le speranze che sarebbe stata davvero quella buona. I due, nonostante gli alti e bassi non hanno mai divorziato e dopo l’ultima rottura si erano ricongiunti lo scorso anno.

La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici, ora conduttore, si sono sposati nel 2013, e da allora ci sono stati molti problemi che hanno portato la coppia a lasciarsi più volte.

Proprio quando sembrava andasse tutto per il verso giusto, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni e i primi indizi che nelle ultime settimane sono diventati parecchi e farebbero pensare a una nuova rottura tra i due.

La nuova crisi, tuttavia, non è stata confermata e né smentita dai diretti interessati: i due, in realtà, hanno trascorso le scorse settimane una vacanza sull’isola di Ponza con il figlio Santiago di dieci anni e la piccola Luna Marì di soli due anni, nata dalla relazione di Belen con Antonio Spinalbanese.

Una nuova crisi per la coppia?

Potrebbe esserci, dunque, aria di crisi nella coppia Stefano De Martino e Belén Rodríguez, date le voci che stanno circolando ultimamente, e che si fanno sempre più numerosi. Tuttavia, la notizia non meraviglierebbe, dal momento che non si tratta della prima volta e probabilmente nemmeno dell’ultima.

Aspettando l’intervento dei protagonisti della vicenda, molti indizi hanno attirato l’attenzione dei fan della coppia, che hanno osservato come Belen abbia eliminato dal proprio profilo Instagram tutte le foto con Stefano De Martino, mentre quest’ultimo sarebbe stato avvistato senza fede nuziale alla presentazione della prossima stagione dei palinsesti Rai, accanto alla conduttrice Alessia Marcuzzi, con la quale già in passato si vociferava un presunto flirt. Così, gli elementi per confermare questa nuova rottura tra i due sono abbastanza sostanziosi.

Una storia d’amore tormentata

L’amore tra la showgirl argentina e il ballerino di Amici è nato all’interno degli studi Mediaset del talent show, quando lui era fidanzato con Emma Marrone. Tra di loro è scoccato un colpo di fulmine, e nel giro di poco tempo è arrivato Santiago, mentre nel 2013 si sono sposati. Nel 2015 hanno affrontato la loro prima separazione, ma è durata solo due anni perché nel 2017 sono tornati insieme.

Tuttavia, la notizia ufficiale della loro riunione è stata resa pubblica solo nel 2019. Nel 2020, poco dopo il primo lockdown dovuto al Covid, la loro relazione è nuovamente naufragata. Nel frattempo, lei si è rifugiata tra le braccia di Antonio Spinalbanese e da quella relazione è nata Luna Marì. Ma anche questa storia è stata breve, e l’anno scorso, nel 2022, la Rodríguez è tornata di nuovo tra le braccia di De Martino. Nonostante alti e bassi continui, tuttavia, i due non hanno mai ufficialmente divorziato.