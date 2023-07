News Oroscopo estate 2023: 3 segni zodiacali saranno travolti dalla fortuna | Ne fai parte? Di Ambra Ferri - 13

Agosto sarà un mese fortunato per tresegni zodiacali in particolare: ecco chi verrà baciato dalla Dea Bendata.

Si apre un’estate piena di stimoli e di fortuna per alcuni segni dello zodiaco. Tre in particolare verranno travolti da soldi e serenità in amore, che gli permetteranno di vivere un’estate indimenticabile. SSarà il momento di mettersi in gioco e lasciare alle spalle il lavoro, buttandosi lei sentimenti.

Ha inizio un’estate veramente serena per il segno del Leone per tre segni zodiacali, che avranno un’enorme fortuna. Ecco di quali si tratta.

Il Leone è uno dei segni fortunati di quest’estate 2023. Attenzione a non esagerare con l’egocentrismo che potrebbe rendervi antipatici agli occhi degli altri. Prendetevi il vostro tempo per riflettere e fare la decisione giusta, evitando così ripensamenti o rimorsi. Per quanto riguarda l’amore, si apre un periodo spensierato per le coppie stabili che vivranno momenti di grande gioia insieme. Nonostante rientrate tra i segni fortunati, meglio fare attenzione a delle spese impreviste che potrebbero mettervi al tappeto.

Estate 2023: cosa aspettarsi

L’altro segno fortunato è quello dei Pesci: i nati tra il mese di Febbraio e di Marzo dovranno prepararsi a vivere un agosto caldo anche dal punto di vista dei sentimenti. É il momento di lasciarsi andare, di esprimere tutto ciò che il vostro cuore desidera veramente.

Sarà un’estate indimenticabile per gli amori, che potranno nascere attraverso nuove o vecchie conoscenze. Otterrete gratificazioni anche dal punto di vista personale e lavorativo, magari attraverso una promozione inaspettata.

Vergine, Leone e Pesci: i tre segni fortunati

L’ultimo dei tre segni fortunati è quello della Vergine, che finalmente potrà staccare dalla quotidianità e riposarsi con l’arrivo delle vacanze. Sappiamo che è stato un periodo davvero stressante dal punto di vista lavorativo e potreste subire ulteriori contraccolpi proprio a ridosso delle ferie. Proprio per questo, durante le vacanze estive, sarà il momento di lasciare da parte le preoccupazioni e godersi qualche settimana di relax, cercando l’equilibrio tra vita personale e lavoro, che forse avete perso nelle ultime settimane. Inizia un momento sereno per l’amore: le coppie in solite a litigare, potranno tirare un sospiro di sollievo: ora è il tempo della pace e della serenità.

Questi sono i tre segni fortunati che avranno un’estate indimenticabile: nonostante amore e lavoro andranno a gonfie vele, non dimenticatevi di curare il vostro corpo e la vostra mente. Approfittate di questo periodo di estrema serenità per prepararvi a rimettervi in pista al meglio nel mese di settembre, quando le sfide potrebbero essere più grandi e difficoltose del previsto.