News Sonia Bruganelli fuori dai giochi, sostituita dalla famosa bionda della Tv | Ecco chi è Di Ambra Ferri - 10

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Gf Vip 8, eppure sembra tutto pronto: Mediaset ha già trovato la sostituta di Sonia Bruganelli.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, apporterà molti cambiamenti in studio: infatti, non vedremo più Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Nonostante sia una coppia che il pubblico ha molto amato, le due donne saranno definitivamente sostituite.

Il nome di chi potrebbe rimpiazzarle sulla sedia rossa è già su tutti i giornali e i fan si dividono tra chi è contento della scelta e chi è molto deluso da questa decisione così inaspettata.

A sostituire l’imprenditrice romana dovrebbe essere una donna di spettacolo di grande spessore, che ha partecipato a diversi reality e programmi tv come Ballando con le Stelle. La sua esperienza televisiva la precede, mentre nelle vita privata da sempre si contraddistingue per il suo carattere fumantino: non ha peli sulla lingua e questo è un’ottima base di partenza per diventare un’ottima opinionista del programma di Alfonso Signorini.

Gf Vip: la sostituta di Sonia Bruganelli

A rivelare la notizia è stato Dagospia, che da sempre segue con attenzione il mondo dello spettacolo. Lo stesso portale di informazione di Roberto D’Agostino aveva informato gli italiani sulla rottura tra la Bruganelli e Bonolis, inizialmente smentita per poi essere confermata dai diretti interessati. Sembra proprio che a sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli saranno due colleghe di spessore, con carriere diverse alle spalle: stiamo parlando di Katia Ricciarelli e Paola Barale.

Due donne focose, pronte a fare faville nello studio di Alfonso Signorini. Ovviamente non è ancora stato confermato nulla, anche perché mancano ancora un po di mesi prima che prenda il via la nuova edizione del reality show. Come accaduto in passato, però, è raro che Dagospia si sbagli. Sappiamo per certo che il Gf Vip inizierà il 18 settembre, quindi sapremo nei prossimi mesi se saranno proprio la Ricciarelli e la Barale a prendere il posto delle ex opinioniste.

Le nuove opinioniste in studio

I fan si sono divisi di fronte a questa indiscrezione e si chiedono se le due funzioneranno come coppia: per alcuni gli autori hanno fatto un’ottima scelta, per altri invece non saranno all’altezza della situazione.

Molti telespettatori speravano che fosse Giulia Salemi a sedersi sulla sedia rossa, ma è probabile che la bella influencer gestisca ancora la parte dei social network. Prima di dare giudizi affrettati, è bene aspettare inizio della trasmissione e giudicare il loro operato solo una volta che si sarà aperto il sipario.