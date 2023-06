News GF Vip clamorosi rifiuti: Alfonso Signorini è stato bidonato proprio da loro Di Didi Kera - 12

Il giornalista e conduttore si è visto rifiutare il suo invito a partecipare al reality show da due note celebrità.

La scorsa edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa lo scorso 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon. A causa dei comportamenti oltre le righe e le volgarità viste in questa settima edizione, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di apportare qualche modifica per la prossima edizione che inizierà il prossimo settembre.

Poco dopo la fine della precedente edizione del GFVIP, si vociferava che Alfonso Signorini non avrebbe condotto la nuova edizione. Invece, pare proprio che il giornalista sia stato riconfermato per la conduzione del reality casalingo di Canale5 e che si sia già messo a lavoro per reclutare i concorrenti del programma.

Uno dei cambiamenti maggiori che Pier Silvio vuole fare è quello di ritornare alle origini del reality, ovvero fare in modo che i partecipanti siano persone comuni e non VIP, influencer o altri volti già visti in altri programmi. Tuttavia, ci saranno sì alcuni VIP, ma saranno veramente pochi.

Secondo le ultime indiscrezioni, mentre Signorini stava cercando di formare il cast della nuova edizione del Grande Fratello, avrebbe ricevuto due sonori rifiuti da parte due ben note celebrità. I rumors dicono che i no sarebbero arrivati da una famosa comica e una nota showgirl e i primi nomi, con le prime supposizioni, sono stati fatti.

La comica e la showgirl che hanno declinato l’invito di Alfonso Signorini

Quando la voce sul rifiuto di una comica ha iniziato a girare, in molti hanno pensato che sarebbe stata Virginia Raffaele a dire no alla possibilità di partecipare al reality show di Canale5. Altri, invece, hanno supposto che sia stata Katia Follesa a rinunciare a far parte del cast della nuova edizione del GF.

A divulgare la notizia è stato Amedeo Venza, re del gossip, che ha reso nota la bidonata ricevuta da Signorini da parte di una comica e di una showgirl: “Arrivano i primi no! Contattate una nota showgirl e una comica famosissima. Entrambe hanno rifiutato!”. Amedeo non ha rivelato i due nomi delle donne, ma ha dichiarato che svelerà il mistero a breve.

Ottava edizione del GFVIP

Per il momento della prossima edizione del Grande Fratello VIP si sanno poche cose: Alfonso Signorini sarà il presentatore, il cast sarà formato da pochissime celebrità e molte persone comuni e non famose (come era stato pensato questo reality show agli albori) e che qualcuno ha già rifiutato l’invito per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire nuovi dettagli su questa prossima edizione del reality casalingo di Canale5 e, soprattutto, non aspetta altro che sapere chi sono state le due donne a tirare il pacco al conduttore.