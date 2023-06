News “Cacciata da Pier Silvio”, viene fuori la verità su Belen | Mai più a Mediaset Di Didi Kera - 12

Il re dei paparazzi ha lanciato una bomba mediatica circa la Rodriguez e il suo futuro professionale nella tv del Biscione.

È da diverso tempo ormai che Belen Rodriguez non si vede più in televisione. L’ultima volta è stata quando era al timone de Le Iene, su Italai1. In seguito, la showgirl argentina si è ritirata dal programma quando ancora andava in onda.

Qualche giorno fa, il re dei paparazzi Fabrizio Corona ha confermato alcuni rumors circa il futuro lavorativo della sudamericana che si leggevano sul portale Dagospia. Giuseppe Candela, l’esperto di tv che pubblica i suoi contenuti sul portale di Roberto D’Agostino, ha rivelato che Belen potrebbe essere sostituita da Veronica Gentili.

La prossima edizione de Le Iene potrebbe vedere la Gentili al posto della Rodriguez perché Veronica è stata beccata durante una cena con Davide Parenti, l’autore del noto programma di Italia1.

Tuttavia, la Rodriguez avrebbe deciso da sola di lasciare anche il palco di Tu Si Que Vales, che l’ha vista conduttrice per molte edizioni fin dal 2014. Dal momento che la conduttrice argentina lavorava in un clima familiare e piacevole, si presuppone che sia stata una decisione personale, che non coinvolge nessun altro.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona in merito all’addio di Belen Rodriguez

Corona ha voluto condividere sui social le informazioni che ha riguardo la decisione della Rodriguez di lasciare Mediaset: “Belen non è stata cacciata da Tu Si Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue. A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”.

Le parole di Fabrizio danno la conferma ai rumors riguardanti un possibile trasferimento della Rodriguez lontano dalle reti della Mediaset. Tuttavia, non c’è stata ancora nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata.

I plausibili piani lavorativi di Belen Rodriguez

Sebbene non ci siano delle conferme ufficiali, probabilmente la showgirl sudamericana non sarà presente nella prossima edizione de Le Iene. Inoltre, Belen ha deciso di rinunciare a Tu Si Que Vales per dedicarsi ad un altro progetto lavorativo.

Pare che la Rodriguez parteciperà al reality Celebrity Hunted, in onda su Prime Video. Qui, assieme alla sorella Cecilia, si vedrà costretta a fuggire dall’inseguimento di investigatori professionisti. Staremo a vedere in che cosa si cimenterà Belen Rodriguez e se darà delle conferme sui vari rumors riguardanti la sua carriera.