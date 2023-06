News Romina Power: “È stato traumatico”, un nuovo retroscena con Albano | Amore unico Di Marina Drai - 14

In un’intervista Romina Power ha ricordato un’esperienza traumatica vissuta insieme all’ex marito e collega Albano.

Romina Power e Albano sono stati per molti anni una delle coppie artistiche più seguite del panorama della canzone italiana: conosciutisi da giovanissimi sul set del film Nel sole, i due hanno stretto una collaborazione professionale fortunata e duratura.

Tra loro, come sappiamo bene, è nato anche un profondo amore che negli anni ’70 e ’90 ha fatto sognare tutta Italia. La coppia si era sposata in fretta e furia, contro la volontà delle rispettive famiglie, ignorando i giudizi sia dei parenti che del pubblico italiano.

Purtroppo la loro storia si è conclusa negli anni ’90 dopo un lungo periodo di crisi che ha comportato anche la rottura artistica. Tutt’oggi è opinione comune che una delle principali cause dell’addio sia stata la scomparsa della figlia Ylenia, ancora oggi mai ritrovata.

Negli ultimi anni i due, dopo molto tempo separati, si sono ritrovati artisticamente e hanno recuperato l’affetto profondo che li legava. Come Albano ha ripetuto più volte nelle interviste, per lui Romina Power è “come una sorella”, anche se i fan della coppia sperano ancora che i due tornino ad amarsi come un tempo. Questo, però, non sembra possibile.

Un amore unico

I due artisti sono stati sposati dal 1970 al 1999 anche se, come abbiamo già detto, la crisi è subentrata diversi anni prima della rottura ufficiale. La coppia artistica è conosciuta non solo in Italia, ma anche nel mondo, per diversi brani di successo come Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia e Cara terra mia.

I due sono tornati a collaborare nel 2013, esibendosi a Mosca dopo 15 anni di lontananza. Da quell’anno, l’ex coppia ha ripreso a cantare insieme e nel 2015 il duo si è esibito all’Arena di Verona. Nel 2020 sono stati ospiti al Festival di Sanremo, dove hanno presentato in anteprima il singolo Raccogli l’attimo.

Romina Power e Sanremo

Intervistata da Il corriere della sera, Romina Power ha parlato della sua esperienza a Sanremo. La cantante ha rivelato che i giorni della kermesse sono stati traumatici, soprattutto per l’aria di forte competizione che si respira dietro le quinte. “È un caos invivibile, il posto più tranquillo è il palco. Tutti vogliono qualcosa da te e tutti ti cercano. Si passa da momenti d’amore a quelli di odio tra i cantanti” ha spiegato.

L’esperienza, vissuta insieme ad Albano, l’ha segnata profondamente, soprattutto la prima volta, quando era molto giovane. “Eravamo come cavalli” ha continuato, rivelando che molti facevano scommesse al Totip sui cantanti. Il produttore della coppia aveva persino puntato su un altro cantante, per poi scoprire che i due erano in vantaggio.