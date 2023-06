News U&D: ma cos’ha combinato Alice Barisciani? È irriconoscibile | FOTO Di Ambra Ferri - 12

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Alice Barisciani ha cambiato completamente look: oggi è quasi irriconoscibile.

É stata una delle due corteggiatrici di Federico Nicotera, che alla fine del suo trono ha scelto di lasciare il programma con Carola Carpanelli, lasciando ad Alice l’amaro in bocca. Nonostante l’esperienza nel programma di Maria De Filippi sia terminata ormai da mesi, Alice è seguitissima sui social e continua a far parlare di sé.

Si sapeva fin dalla prima volta che ha percorso quella scalinata che la corteggiatrice non si sarebbe fatta dimenticare facilmente dal grande pubblico. Alice è stata una delle protagoniste indiscusse di questa stagione di Uomini e Donne trono classico e continua ad attiare l’attenzione su di sé.

Quando ha scoperto di non essere stata scelta da Federico, che ha preferito uscire con Carola, per la ragazza è stata un’enorme delusione, visto che lei aveva ammesso più volte di essersi innamorata. Dopo il trono, poi, è arrivato il grande cambiamento sotto gli occhi di tutti: ad oggi è praticamente irriconoscibile.

U&D, Alice Barisciani irriconoscibile dopo il trono

Si sa, i telespettatori di Uomini e Donne si affezionano molto ai ragazzi e alle ragazze che passano negli studi di Maria per mettersi in gioco e trovare l’amore. Ecco perché, anche una volta terminato il trono, continuano ad essere molto seguiti sui social.

Di recente Alice è finita al centro di una fastidiosa polemica: molti utenti, infatti, le hanno fatto notare il significativo cambiamento fisico che ha fatto durante il suo percorso a U&D. In particolare, uno scatto ha fatto scalpore, in quanto mostra l’enorme differenza prima e dopo il programma.

Gli utenti del web si scatenano: abuso di Faceapp o bisturi?

L’ex corteggiatrice ha deciso di condividere sulle storie di Instagram il suo cambio look dopo la delusione d’amore. Probabilmente sentiva bisogno di cambiare, a partire dal suo aspetto fisico. La foto ha fatto chiacchierare a lungo gli utenti del web, che le hanno scritto numerosi commenti, talvolta molto pungenti.

Lo scatto la ritrae al centro dello studio di U&D durante una delle prime puntate del trono di Federico. Secondo l’opinione di molti utenti, la foto in questione sarebbe stata modificata, ecco perché Alice è stata accusata di aver esagerato troppo con i filtri e avere quindi storpiato la sua immagine. “Si è rifatta tutta”, “FaceApp ti è sfuggito di mano”, le scrivono in molti. Non sappiamo se effettivamente Alice abbia abusato dei filtri disponibili online o se si sia sottoposta a dei ritocchi estetici, di certo il cambiamento dal primo all’ultimo giorno che l’abbiamo vista nel programma è innegabile ed evidente agli occhi di tutti.