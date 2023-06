News Fabio Fazio bloccato nella sua auto, non può uscire | Retroscena assurdo Di Didi Kera - 11

Il conduttore ha commento gli ultimi eventi della sua vita, facendo restare attoniti i suoi fan a causa delle parole dette.

Fabio Fazio è un conduttore televisivo molto noto e seguito dal pubblico italiano, che ammira la sua professionalità ed educazione. Purtroppo, però, dopo ben 40 anni di collaborazione, Fazio ha lasciato l’emittente Rai e il prossimo autunno sbarcherà sul canale Nove.

Il suo trasferimento non sarà solitario, perché assieme a lui si spostano anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In questo modo, Che Tempo Che Fa, la trasmissione di punta della domenica sera in onda su Rai3, chiude i battenti per sempre.

Fazio pensava di trascorrere un’estate rilassata e spensierata, per ricaricare le energie ed affrontare al meglio la nuova stagione televisiva che lo attende. Ma il destino gli ha riservato qualcosa di tutt’altro che rilassante.

Fabio è sposato con Gioia Selis dal 1994 e la coppia ha avuto due figli: Michele, di 18 anni, e Caterina, di 14. Proprio quest’ultima sta facendo vivere a Fazio un’estate da incubo, con la sue prime feste che si prolungano oltre le otto di sera.

Fabio Fazio nei panni del papà in angoscia per la figlia ai party

In questi giorni, il conduttore sta vivendo una nuova esperienza, quella del padre in perenne attesa dei figli che si divertono alle svariate feste. Mentre era parcheggiato ad aspettare Caterina, Fazio ha deciso di sfogarsi con un post su Instagram. Nel video, il conduttore esclama: “Sono fermo in attesa che finisca la festa di fine anno della scuola, per recuperare mia figlia. Sono a 35 minuti di attesa, ma non c’è neanche da lamentarsi, perché è tutto normale…

Devo dire che è molto divertente, perché ci sono altre 3 macchine parcheggiate dall’altra parte della strada, con 2 padri e 1 madre che aspettano a loro volta, ed è evidente che siamo tutti nella stessa situazione… Non possiamo chiamare: è proibito, perché diamo l’idea di stare in ansia, e non va bene, quindi dobbiamo aspettare sorridenti. Questo è. Non esce nessuno, niente. Benissimo…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Il “supporto” degli altri genitori

I followers di Fabio Fazio gli hanno dato la batosta finale, spoilerandogli che cosa gli riserva il futuro da genitore/chauffeur. C’è chi ha scritto: “Pensa a quando non tornerà per tutta la notte e tu, dopo aver mandato centordici WhatsApp, senza aver ricevuto neanche una risposta o uno straccio di spunta blu, inizierai a farti il film dell’orrore, che Dario Argento spostati!”.

Mentre una mamma, esperta in situazioni del genere, ha commentato il video di Fazio facendo anche una citazione dell’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni: “Pensati già alle 5 del mattino fuori dalla disco!”.