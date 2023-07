News Test QI: riesci a trovare l’impronta dell’orso? | Solo 1% delle persone ci riesce Di Marina Drai - 13

Metti alla prova la tua intelligenza con questo test quasi impossibile da risolvere: riesci a trovare l’impronta dell’orso?

I test di intelligenza per molti di noi sono irresistibili: ci divertono e ci aiutano a capire quanto siamo bravi e svegli nell’individuare, come in questo caso, il dettaglio nell’immagine. Non tutti sono in grado di risolvere gli enigmi visivi al primo colpo, ma è normale: se non ci si mette alla prova continuamente è difficile sperare di diventare bravi.

Sarà banale ripeterlo, ma migliorare è molto semplice: basta allenarsi regolarmente. Più ti alleni, più diventerai bravo a riconoscere oggetti e dettagli in un’immagine. Quando fai questo tipo di test, concentrati sull’immagine e prenditi il ​​tuo tempo per studiarla e analizzarla.

Affrettare le cose non serve a nulla se non ad agitarti. Soprattutto, usa tutte le tue conoscenze per risolvere gli enigmi di logica. Nel caso delle immagini se vedi un oggetto in un’immagine che ti ricorda qualcosa che hai già visto prima, usa questa conoscenza per aiutarti a riconoscerlo.

Molti test infatti sono piuttosto simili tra loro e puoi riutilizzare tecniche che hai già messo in pratica per superare la sfida che ti si pone davanti. Di questi test ne esistono a bizzeffe e si trovano facilmente sul web; oltretutto non serve nemmeno carta e penna per risolverli, ma solo un po’ di buona volontà a pazienza.

Trova l’impronta dell’orso

In questo test che aiuta a misurare il proprio QI si richiede di trovare l’impronta dell’orso in mezzo a tante altre impronte. Come fare per riconoscerla? L’impronta dell’orso è un po’ più larga di quelle che vedete da una rapida occhiata all’immagine. Non è semplice individuarla, perché le impronte sono tutte molto simili.

Il consiglio è di esaminare attentamente tutte le impronte finché non trovate quella diversa dalle altre. Qualcuno riesce a individuarla a colpo d’occhio, ma sono davvero pochi coloro che ci riescono: ci vogliono capacità d’osservazione fuori dal comune! Non perdetevi d’animo e continuate ad analizzare le impronte. Prima o poi la troverete!

Soluzione

Come si vede nell’immagine precedente, l’impronta dell’orso si trova nella parte sinistra dell’immagine, in alto. Non è semplice individuarla: dopo qualche minuto passato a osservare tutte quelle impronte è difficile capirci qualcosa! Ma non disperate: sottoponendovi a questo test avete migliorato le vostre capacità di osservazione.

Come abbiamo già detto, l’importante è allenarsi regolarmente se si vuole migliorare in questo tipo di test. Nessuno vi giudicherà se all’inizio non ci riuscirete: tutti sono partiti da zero. Prendetelo come un passatempo personale e vedrete che vi divertirete.