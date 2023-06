News I 3 segni più tristi dello zodiaco: non riuscirete a sorridere con loro intorno Di Luna Vespri - 11

Ti senti sempre triste e amareggiato? Potrebbe essere a causa del tuo segno zodiacale: scopri se sei uno dei tre segni più tristi.

Nell’universo dello zodiaco, i segni astrologici hanno caratteristiche uniche che influenzano le persone in modi diversi. Mentre molti segni zodiacali portano gioia, vitalità e felicità nella vita delle persone, alcuni segni possono avere un’impronta più triste e pesante.

Secondo gli esperti di astrologia, alcune caratteristiche della nostra personalità sono influenzate in larga misura dalle costellazioni sotto le quali nasciamo. Pertanto, se una persona è allegra e positiva o triste e malinconica, può essere sia colpa degli eventi, o di scelte personali e del modo in cui si affrontano le sfide che si verificano, quanto di forze celesti superiori che contribuiscono a plasmarla.

In particolare, esistono tre segni che possono essere considerati i più tristi dello zodiaco, ma è fondamentale ricordare che ogni individuo è unico e può reagire in modo diverso alle influenze astrologiche.

Questi tre segni astrologici, dunque, possono presentare una forte tendenza verso la tristezza, portando malinconia ovunque vadano. Sii avvertito: se hai questi segni accanto a te, potrebbe sembrare impossibile essere felici.

Quali sono i 3 segni più tristi: il segno più pessimista

Primi in classifica i nati sotto il segno della Vergine, che si distinguono per una grande precisione e meticolosità, oltre che per essere sentimentalmente distaccati e freddi. Sono, inoltre, dotati di una elevatissima sensibilità che va ad influire sullo stato d’animo, spesso malinconico, per cui spesso tendono a isolarsi nei momenti di tristezza, evitando il contatto con le altre persone. Potrebbe volerci pochissimo per far si che si incupiscano e sprofondino nella desolazione.

Per questa serie di motivi il segno della Vergine è da annoverare sicuramente tra i segni più pessimisti dell’oroscopo, con una freddezza impassibile che allontana chi vorrebbe sostenerli: il consiglio è quello di lasciarsi andare e vivere con leggerezza anche i cambiamenti e gli imprevisti che possono verificarsi.

Pesci e Bilancia non sorridono mai

Il secondo posto spetta ai Pesci. Anche i nati sotto questo segno hanno la lacrima facile come quelli della Vergine. Durante i periodi più cupi, non esiste nulla che possa aiutarli a rallegrarsi, ma al contrario si chiudono in loro stessi. Se si tratta di dare una mano agli altri, però, sono i primi ad arrivare. Rivolgetevi alle persone fidate, non abbiate paura di svelare le vostre debolezze e lasciate perdere i pensieri negativi.

Infine, il segno della Bilancia. Non fatevi ingannare dalla loro calma apparente, dentro celano un grande malessere che li rende tristi e malinconici. Gli imprevisti possono avere ripercussioni gravi sul loro stato d’animo, abbattendoli senza possibilità di reagire. Provate a vivere con più leggerezza queste situazioni, e non allontanate i vostri amici.