News Deborah Compagnoni: l’amore con Benetton finito per un motivo grave | Drammatica confessione Di Didi Kera - 17

L’ex campionessa di sci ha finalmente svelato la vera ragione che si cela dietro alla scelta di separarsi dal marito.

Deborah Compagnoni è stata una delle più grandi campionesse di sci d’Italia e ha fatto emozionare molti suoi fan sia per i risultati sportivi ottenuti che per quelli raggiunti nella sua vita privata. Infatti, Deborah è convolata a nozze con la sua anima gemella, ovvero Alessandro Benetton. L’imprenditore e la sciatrice hanno fatto sognare ad occhi aperti gli italiani, facendo loro sperare nell’anime gemella e nell’amore infinito.

Nel 1993, la Compagnoni e Benetton si sono visti per la prima volta e da quel momento in poi non si sono più lasciati, scoprendo di essersi innamorati al primo sguardo. Il loro sentimento era talmente profondo e sincero, che i due hanno deciso di diventare una cosa sola, sposandosi nel 2008.

In seguito, Deborah ed Alessandro hanno deciso di allargare la loro famiglia e così sono nati i loro tre figli: Agnese, Tobias e Luce. Per anni, la cronaca rosa non ha fatto altro che parlare della coppia e del loro amore così perfetto e completo. Sembrava davvero che si fossero riunite due parti della stessa persona.

Per questo motivo, quando hanno annunciato la loro separazione, gli italiani sono rimasti di sasso, credendo che la loro relazione sarebbe durata per tutta la vita. La coppia ha annunciato la loro separazione nel 2021, ma i problemi erano iniziati diverso tempo prima. La stessa Compagnoni ha spiegato come sono andate veramente le cose.

La confessione di Deborah Compagnoni

Qualche tempo fa, l’ex campionessa di sci ha rivelato i motivi reali dietro alla decisione di separarsi dal marito. La donna ha raccontato che tutto è iniziato nel 2020, durante il lockdown causato dalla pandemia. Lei ed Alessandro si sono ritrovati chiusi in casa, a stare insieme 24 ore su 24.

Condividendo gli stessi spazi e senza la possibilità di allontanarsi quando era necessario, li ha portati a prendere una decisione difficile ma necessaria: quella di lasciarsi definitivamente. Purtroppo, anche le più belle fiabe hanno una fine e il loro finale ha sconvolto tutti gli italiani.

Coppie scoppiate durante il lockdown

Ma il caso di Deborah Compagnoni e di Alessandro Benetton non è di certo l’unico. Infatti, molte coppie hanno deciso di separarsi dopo il lockdown, perché hanno avuto un overdose del proprio partner e si sono rese conto di non amarsi più come un tempo.

L’obbligo di condividere spazi più o meno grandi con la stessa persona per molto tempo, senza mai poter staccare la spina, ha fatto rendere conto a tante coppie che non erano fatte l’una per l’altra. Come è successo a Deborah Compagnoni e a suo marito, anche se nessuno se lo sarebbe mai immaginato.