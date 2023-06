News Giorgia Soleri: “Fai schifo” esce allo scoperto la chat privata | Adesso è tutto chiaro Di Ambra Ferri - 13

Giorgia Soleri è una delle influencer più divisive degli ultimi tempi: l’ultima ad esserle andata contro è stata Carolina Stramare.

Si è consumato uno scontro sui social molto violento tra Carolina Stramare e Giorgia Soleri. L’ex Miss Italia 2019 non si è trattenuta e ha detto quello che pensa di lei dopo aver condiviso un messaggio privato tra l’influencer – conosciuta anche per essere l’ex ragazza di Damiano David – e Barbara Prezia, la stessa che ha partecipato a Pechino Express con la Stramare.

Nella conversazione Whatsapp resa pubblica, si legge un messaggio di Giorgia Soleri che recita queste parole: “Non risponderai nemmeno a questo, ma fai proprio schifo come essere umano, ma il fatto che tu non risponda ti qualifica come persona e dice molto sulla tua empatia; mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità, buona vita!”.

Si tratta di un messaggio davvero pesante e inaspettato da una persona come lei che cerca sempre di difendere le donne e promuovere un’immagine ben diversa da quella che emerge dalle sue parole.

Carolina Stramare pubblica una chat Whatsapp di Giorgia Soleri

L’ex Miss Italia, infervorita, non ha perso tempo a prendere le difese della sua amica e oltre ad aver pubblicato il messaggio sui social netwotk, ha smascherato l’influencer scrivendo queste parole: “Giorgia Soleri, in arte attivista, femminista, fidanzata Maneskin e palle varie un mese fa”.

“Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore – ha continuato la Stramare – Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità.’ Aggiungo: anche tu fai proprio schifo come essere umano, cit”.

Il messaggio sui social: “Non mi piace amalgamarmi allo squallore”

Come se non bastasse, Carolina Stramare ha continuato la sua guerra contro Giorgia Soleri cercando di mostrare a tutti com’è nella vita privata. Infatti, dopo aver pubblicato la chat, ha scritto una riflessione importante ai suoi followers che suonava come una frecciatina velenosa all’ex fidanzata di Damiano David: “Peggio della gente cattiva c’è quella che finge di essere buona”.

Insomma, è ufficiale: tra le due non scorre buon sangue e difficilmente mai andranno d’accordo. Quello che è certo, è che le parole di Giorgia Soleri sono state davvero inaspettate e molti utenti scrivono sui social di aver cambiato idea su di lei. L’ex ragazza di Damiano David ha fatto un errore irrimediabile? Vedremo cosa diranno di lei gli utenti e i giornali nel prossimo futuro.