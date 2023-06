News Giorgia Soleri: arriva la vera reazione al bacio di Damiano in discoteca | Una fine annunciata Di Marina Drai - 8

Cosa ne pensa Giorgia Soleri di quel bacio in discoteca che sta facendo il giro del web? Ecco la sua reazione al video di Damiano.

A meno che non viviate in una grotta, avrete sicuramente letto del bacio dello scandalo tra Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti, 22 anni, modella. Nel video si vedono i due baciarsi appassionatamente in discoteca, ma non è chiaro se stiano già insieme.

Di fronte all’evidenza, il cantante ha spiegato che tra lui e l’ormai ex ragazza Giorgia Soleri era già finita da qualche giorno. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore” ha affermato.

“Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento” ha concluso poi.

Martina Taglienti era già vicina al gruppo da tempo, ma con Damiano c’era stata sempre e solo un’amicizia. La ragazza è molto legata invece a Victoria, tanto che le due sono andate in vacanza insieme in diverse occasioni.

La reazione di Giorgia Soleri al video

A distanza di giorni non si continua a parlare d’altro che di quel bacio appassionato di Damiano con Martina Taglienti. Ma cosa ne pensa Giorgia Soleri del video? Molti se lo sono chiesti. L’influencer non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha compiuto un gesto che vale più di mille parole: ha smesso di seguire su Instagram non solo l’ex fidanzato, ma anche tutti i componenti del gruppo.

Non è chiaro da quando abbia smesso di seguirli, se già prima del video o subito dopo, ma controllando sul social l’influencer non segue più i profili degli artisti. È comprensibile che abbia smesso di seguire l’ex, ma i fan del gruppo non si spiegano come mai abbia deciso di chiudere i ponti con tutti quanti.

Brutti rapporti anche con Victoria

Anche se da fuori non sembrava affatto così, sembra che i due fossero in crisi già da un po’. Non solo: pare che Giorgia Soleri e Victoria, la bassista dei Maneskin, non siano mai state in buoni rapporti. A dirlo è stata Selvaggia Lucarelli nel suo podcast: “C’è molta curiosità e tutti vogliono sapere cosa non va tra Damiano e Victoria. Esatto avete sentito bene, perché anche se chi gli sta intorno fa di tutto per far credere che siano affiatatissimi e tutto sia rosa e fiori, le cose non starebbero proprio così da un pezzo. Si parla di rapporto scricchiolante tra i due artisti” aveva detto prima che emergesse il video del bacio.

“L’ultima prova è stata l’assenza di lei al compleanno di lui, che aggiunge peso alle voci che circolano insistenti. E come se non bastasse si parla di scarso feeling tra Victoria e la fidanzata di Damiano. E di questo si legge già da tempo. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non ci sono scatti di Victoria con Giorgia Soleri” ha spiegato.