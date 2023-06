News Marina Berlusconi: adesso è tutto nelle sue mani | Ecco cosa farà Di Didi Kera - 7

Dopo la morte del padre, alla figlia è stato passato il testimone. Adesso deve prendere in mano lei le redini della famiglia.

Silvio Berlusconi è deceduto ieri, 12 giugno 2023, nelle prime ore mattutine mentre era ricoverato all’Ospedale San Raffaele, a Segrate. La sua morte ha lasciato attoniti tutti i membri della sua famiglia, amici, conoscenti ed anche tutti gli italiani perché non se l’aspettava nessuno.

L’ex Presidente del Consiglio ha lasciato dietro di sé una numerosa famiglia, partendo dai suoi quattro figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Tra questi, chi dovrà assumersi le maggiori responsabilità lasciate dal loro padre è la primogenita.

Maria Elvira Berlusconi, conosciuta come Marina Berlusconi, è la prima figlia che Silvio ha avuto con la sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, con la quale è stato sposato dal 1965 al 1985.

Marina è nata il 10 agosto del 1966 ed ha concluso il suo percorso accademico all’Università degli Studi di Milano. La primogenita di Berlusconi è un’imprenditrice e dirigente d’azienda italiana e è anche presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore.

La vita privata di Marina Berlusconi

Marina, oltre ad avere una carriera piena di impegni politici ed aziendali, ma anche costellata di molti successi, ha trovato il tempo di costruirsi una famiglia amorevole. Marina si è sposata nel 2008 con Maurizio Vanadia, insegnante di repertorio e passo a due alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di cui, dal 2010, ne è Vicedirettore.

La coppia ha anche espresso il desiderio di allargare la famiglia, dando alla luce due figli, Gabriele e Silvio, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004. Adesso che il capofamiglia non c’è più, vediamo al timone Marina che deve riuscire a conciliare tutti i progetti del padre e ad evitare liti interne.

Le responsabilità di Marina Berlusconi

La primogenita di Berlusconi potrebbe essere la guida di Forza Italia per il resto della sua vita e sta progettando gli eventi futuri, che vedono come primi passi il trasferimento del partito a Giorgia Meloni e la cessione dell’azienda di Mediaset a Vivendi, la società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni.

Marina Berlusconi, sebbene fortemente timida ed introversa, è anche molto autoritaria e sta facendo il possibile per evitare nuovi rischi giudiziari e possibili lotte fraterne per l’eredità. In conclusione, in testa alla fila ci sarà sempre lei ed ha intenzione di creare un futuro totalmente diverso da quello che si aspettava il padre.