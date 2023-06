News Silvio Berlusconi è morto: dove e quando si terranno i funerali dell’ex Premier Di Nadia Lucchesi - 4

Diciamo addio a Silvio Berlusconi deceduto oggi all’età di 86 anni, ecco dove e quando si terranno i funerali.

Uno dei più grandi imprenditori e politici del nostro Paese, Silvio Berlusconi, si è spento oggi lunedì 12 giugno 2023 alle ore 9,30 del mattino dopo il suo ricovero di venerdì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono apparse sin da subito particolarmente critiche e nel giro di poche ore hanno continuato a peggiorare.

Dopo un passato controverso che lo ha visto raggiungere vette altissime del successo, sia a livello imprenditoriale che politico, cambiando radicalmente il volto dell’Italia e stravolgendo per sempre il mondo della comunicazione, oggi dobbiamo dire addio all’uomo per per oltre 50 anni ha manovrato dall’interno molte scelte e situazioni sociali che ci hanno visti protagonisti nel bene o o nel male.

A piangere la scomparsa del Cavaliere sono accorsi stamattina i suoi cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e i suoi numerosissimi nipoti, in tutto 16 tra questi anche un bisnipote. A loro in queste ore si stanno aggiungendo al cordoglio moltissimi personaggi della politica e dello spettacolo che con messaggi profondi stanno dando l’addio a un uomo sicuramente dal passato controverso ma che ha segnato la storia del nostro Paese.

Quando e dove si terranno i funerali di Silvio Berlusconi

La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi sta facendo il giro del mondo e in molti si stanno già chiedendo quando ci saranno i funerali, dalle prime informazioni si svolgeranno tra le giornate di mercoledì 14 o giovedì 15 giugno 2023 e il luogo designato con grandissima probabilità sarà proprio il Duomo di Milano, luogo a lui molto caro come la stessa città amatissima che gli ha dato i natali. La conferma ufficiale arriverà quando saranno proclamati i funerali di Stato.

La camera ardente, invece, per ora non è ancora stata confermata, il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha riferito di aver parlato con la figlia Barbara confermandole piena disponibilità ad aprire il Senato alla camera ardente aggiungendo “Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l’estremo saluto a un uomo che ha segnato la vita del Paese”. Nel frattempo le spoglie di Berlusconi saranno spostate nella sua dimora a Villa San Martino ad Arcore.

Nato il 29 settembre 1936 suo padre Luigi era un impiegato in seguito diventato dirigente di banca, invece sua madre Rosa Bossi ha iniziato la sua carriera come segretaria alla Pirelli e infine ha scelto la vita da casalinga, l’ex leader di Forza Italia è sempre stato devoto alla sua città, lo ha dimostrato con la sua carriera imprenditoriale nella costruzione di grandi centri residenziali che ancora oggi sono punto di riferimento dell’Interland e acquistando il suo amatissimo Milan quando si trovava sull’orlo del fallimento e portandolo ai massimi livelli del suo splendore.

Il decesso di Silvio Berlusconi e i funerali

Venerdì scorso Silvio Berlusconi era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per quelli che dovevano essere dei controlli già programmati legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui ormai stava soffrendo da tempo. Fin da subito le condizioni di salute del leader politico sono parse gravi e ora dopo ora sono peggiorate rapidamente.

Nella giornata di oggi forti interne hanno comunicato che la situazione era degenerata tanto da lanciare immediatamente l’allarme rosso, sono accorsi immediatamente al suo capezzale il fratello Paolo Berlusconi e la compagna Marta Fascina, che è sempre rimasta al suo fianco, seguita subito dopo dai figli di Berlusconi, Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio.