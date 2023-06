News Fabio Fazio ha un nuovo lavoro e non c’entra con la televisione | Spiazza tutti Di Ambra Ferri - 11

Siamo abituati a conoscere Fabio Fazio come conduttore, ma sapete che nella vita svolge anche un altro lavoro? Ecco quale!

Sembra assurdo solo a dirsi, ma Fabio Fazio ha una seconda attività che lo tiene impegnato durante le sue giornate. Infatti, non è solo uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, ricopre anche un altro ruolo molto curioso.

Siamo soliti ad associarlo alla Rai e in particolare al suo iconico programma Che tempo che fa, che da ora in poi si trasferirà sul canale 9.

Ma oltre a questo, nella vita svolge un altro ruolo a tempo pieno che vi lascerà di stucco. Ecco di cosa si tratta.

Fabio Fazio, non solo conduttore

Sappiamo che ormai da quarant’anni Fabio Fazio si dedica al suo lavoro di conduttore televisivo, prima in Rai, prossimamente sul Nove. Nonostante la pensione si avvicini, Fazio è pronto a lanciarsi in una nuova avventura lavorativa e quindi a rimettersi in gioco.

La sua decennale trasmissione mancherà moltissimo al pubblico della Rai che pur di seguirlo è disposto a spostarsi sul Nove. Sappiamo infatti che a Che tempo che fa sono passati i maggiori volti noti della tv italiana e internazionale, a partire dal Papa fino ad arrivare a Lady Gaga. È sempre stato uno dei programmi preferiti dal pubblico italiano, che si diverte a seguirlo anche grazie ai divertenti sketch preparati dal padrone di casa insieme alla mitica Luciana Littizzetto.

Il nuovo impiego di Fazio

Da qualche mese a questa parte, Fabio Fazio ha ammesso di avere una nuova attività che tiene impegnato il suo tempo e lo appassiona moltissimo. Non tutti sanno che nella sua terra, la Liguria, ha rivelato una storica fabbrica di cioccolato. Si tratta della Lavoratti, fondata nel 1938 a Varazze. “Questa azienda e questa nuova attività è una pausa di felicità dopo i 55 anni“, ha spiegato entusiasta Fabio Fazio. “Questo è un po’ quel desiderio che fa riassaporare la propria infanzia. E poi ridare vita a un laboratorio di cioccolato mette buon umore, che è un po’ il mio mestiere di sempre”, ha detto.

Insomma, si tratta di un investimento non solo per le tasche, ma anche per il territorio ligure, il proprio cuore, l’umore e la propria felicità. Il co-proprietario è un suo grande amico e navigato imprenditore, Davide Petrini, che si occuperà del piccolo gioiellino Di Fabio Fazio ogni volta che lui sarà troppo preso nella conduzione di Che tempo che fa, pronto ripartire su un nuovo canale, forse in vesti rinnovate.