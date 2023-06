News Arisa, avete mai visto sua sorella? Due gocce d’acqua è la gemella | FOTO Di Marina Drai - 10

Avete mai visto la sorella di Arisa? Le due si somigliano molto, ma hanno seguito strade piuttosto diverse nella loro vita.

Arisa è stata uno dei grandi protagonisti dell’edizione di Amici appena passata ma, con grande delusione dei fan, pare che non tornerà a settembre. Ormai la notizia è quasi certa: né lei né Raimondo Todaro torneranno nelle vesti di insegnanti.

La cantante non ha ancora confermato la notizia, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e sembra solo questione di tempo prima che arrivi il comunicato ufficiale. Pare che in Mediaset si stiano già cercando i due sostituti.

Non si conoscono i motivi esatti per cui la cantante lascerà il suo incarico, ma sembra che, anche in seguito alle sue dichiarazioni, l’artista voglia tornare a dedicarsi alla musica a 360° e forse partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Per ora quindi non sarebbero confermato le voci che volevano gli screzi nel programma alla base del suo addio.

I fan, se da una parte sono tristi per questo abbandono, dall’altra sono entusiasti di sapere che la cantante tornerà a occuparsi della sua musica, realizzando quindi nuovi singoli e, chissà, magari anche un nuovo album. I follower di Arisa sarebbero più che felici di rivederla sul palco di Sanremo.

Vita sentimentale della cantante

Com’è ovvio che sia, molti vogliono anche conoscere tutti i dettagli possibili sulla vita sentimentale della cantante. L’artista ha chiuso di recente la sua relazione con l’insegnante di ballo Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le stelle. I due si sono frequentati per diversi mesi, poi l’amore è sfumato. Ma con chi sta oggi la cantante?

Al momento non si hanno notizie di un nuovo fidanzato per Arisa. Sui social non ci sono indizi in merito: la cantante sta molto attenta a non pubblicare indizi che potrebbero “incastrarla” e farla finire al centro del gossip.

La sorella di Arisa

La cantante è molto attiva sui social e a volte negli scatti che condivide appaiono anche membri della sua famiglia. In uno di questi l’artista si è mostrata insieme a sua sorella e suo padre, esprimendo tutto il suo affetto per due membri importantissimi della sua famiglia. “La mia Vita” ha scritto a corredo del post.

La somiglianza tra le due sorelle è incredibile: qualcuno potrebbe scambiarle per gemelle! Ma di cosa si occupa la sorella della cantante? La donna si chiama Sabrina e ha scelto una carriera molto diversa dalla sorella: dopo essersi laureata al Politecnico di Milano è diventata visual designer e graphic designer. Nonostante le differenze, la due si vogliono un mondo di bene.