La foto in dolce attesa: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovo scandalo in arrivo | Assurdo

La showgirl argentina ha pubblicato di recente una foto su Instagram che sembra presagire delle novità piccanti.

Il ravvicinamento della coppia più seguita di tutte Belen e Stefano De martino, ha ravvivato una serie di pettegolezzi e indiscrezioni infinite che adesso sembrano insistere su una profonda nuova crisi.

I due hanno un trascorso davvero intricato, fatto di tradimenti e ritorni di fiamma che hanno continuato ad accendere i fan, e nonostante tutti i momenti difficili la loro storia sembra non finire mai, accesa da un amore vivido e vero.

Negli ultimi giorni, però, si stavano facendo strada varie idee che vedrebbero tra Belen e Stefano De Martino l’aria di una nuova crisi che avrebbe colpito nuovamente la coppia.

Tuttavia, da alcuni epiloghi, sembrerebbe che tali indiscrezioni siano figlie solo di congetture senza basi solide o reali. Ed è la stessa Belen che, postando una foto sui social, svela la verità.

Una nuova crisi tra Belen e Stefano?

Le voci sulla nuova crisi tra l’ex ballerino e la showgirl argentina sembrano essere state smentite in primis da alcuni indizi colti qua e la sui vari social. Tra questi indizi, innanzitutto, il commento della madre di Belen, Veronica Cozzani il quale fa intuire un viaggio di Belen e Santiago a Napoli, dove si trovava Stefano. Il che è stato ulteriormente confermato dalle storie Instagram di Belen, che la ritraggono insieme al figlio nella città partenopea.

Recentemente, a smentire le notizie sulla crisi tra Belen e Stefano, una foto pubblicata dalla stessa Belen, che non lascia spazio ad equivoci e conferma la perfetta armonia della coppia.

La foto che smentisce le voci

Belen Rodriguez ha pubblicato, dunque, un selfie nelle sue Instagram stories, in cui si trova insieme a Stefano e sua sorella, in dolce attesa. È la prima foto in cui i due appaiono insieme dopo molte settimane, ed era da tantissimo tempo che la coppia non si mostrava insieme, il che aveva suscitato i dubbi.

Belen ha, infatti, partecipato alla festa scudetto del Napoli, evento condotto proprio da Stefano De Martino, e ha documentato l’esperienza attraverso il suo profilo Instagram. Durante la partita, ha festeggiato con il figlio Santiago e sono stati immortalati insieme sotto al maxi schermo. Ed ecco alla fine la foto con Stefano, pubblicata dalla showgirl argentina, che ha voluto evidenziare l’armoniosa giornata in famiglia. Questi segnali fanno pensare a una possibile riconciliazione tra la coppia, che si era separata in passato ma si era ricongiunta.