News Unomattina in Famiglia: dopo Gianni Ippoliti un’altro lascia lo studio | Il dramma continua Di Luna Vespri - 12

A Unomattino in famiglia cresce il dramma: la lite tra Gianni Ippoliti e il suo collega potrà essersi conclusa, ma altro bolle in pentola.

Il litigio in diretta tra Gianni Ippoliti e il suo collega Tiberio Timperi, che si è verificato nella messa in onda il programma Unomattina in Famiglia, non è sicuramente passato inosservato tra gli spettatori.

Il fattore scatenante è stato il pessimo atteggiamento tenuto dal collega di Gianni Ippoliti, nel momento in cui quest’ultimo stava dedicando uno spazio importante a una notizia durante la sua rubrica incentrata sulla rassegna stampa.

Tiberio Timperi, dunque, è stato beccato a sbuffare mentre Gianni Ippoliti parlava, al che il conduttore ha reagito d’impulso abbandonando lo studio, dando inizio così a una lunghissima polemica.

I due conduttori e colleghi lavorano insieme all’interno del programma da moltissimi anni, e nessuno si sarebbe aspettato una vicenda simile. Tutti abbiamo potuto assistere alle dinamiche del litigio in diretta che ha fatto scandalo, ma era solo la punta dell’Iceberg.

Com’è finita la lite tra i due conduttori

Probabilmente, la questione scoppiata tra i due conduttori è arrivata a un punto di svolta, da quanto risulta da alcune indiscrezioni che sono state raccolte dal portale televisivo TvBlog.it, secondo cui i due si sarebbero visti recentemente per appianare la situazione “Sarebbe avvenuto un incontro fra i due che avrebbe portato un po’ di serenità”.

Dopo questa notizia positiva che ha portato Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a riappacificarsi, il sito ha approfittato per svelare anche un’altra rivelazione e i drammi per il programma non sono affatto terminati.

Gianni Ippoliti tornerà a Unomattina in Famiglila?

A quanto pare, Ippoliti, che dopo il litigio si è lasciato andare a un lunghissimo sfogo durante una diretta condivisa su Instagram con il blogger Davide Maggio, in seguito ha deciso di tornare in studio per le due ultime puntate con la sua rassegna stampa, tra i due litiganti sembra che tutto sia tornato nella norma, ma Timberi ha fatto qualcosa di inaspettato turbando tutti.

Infatti è stato proprio Tiberio Timperi a tirare la stangata finale a “Unomattina” confessando che quella sarebbe stata la sua ultima volta e con un sentito messaggio di ringraziamento ha confermato che non sarebbe più tornato per la prossima stagione. Così dopo 26 anni di instancabile servizio, il famoso conduttore è pronto a lanciarsi in una nuova avventura, quindi il pubblico può stare tranquillo che non perderà Timperi dai radar.