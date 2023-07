News Segni zodiacali e numeri fortunati: il lotto dell’oroscopo vi farà ricchi | Provate a giocarli! Di Marina Drai - 17

Lo sapevate che i segni zodiacali hanno ciascuno dei numeri fortunati? Ecco quali dovete giocare al lotto.

Chi non avrebbe bisogno di un po’ di soldi e fortuna? L’oroscopo può darci una mano in questo, come sempre, e addirittura aiutarci a scegliere i migliori numeri da giocare al lotto. Siete pronti a sfidare la sorte e rimpinguare le vostre finanze?

Secondo gli esperti di astrologia, ogni segno ha alcuni numeri su cui può e deve fare affidamento per superare le sfide che gli pone la vita. Questi numeri sono considerati fortunati e possono guidarvi anche nelle scelte più ardue: di fronte a un bivio, dovreste farvi ispirare proprio da questi numeri per prendere le decisioni migliori.

Questi numeri fortunati possono essere giocati anche al lotto: secondo le stelle, giocandoli avrete più probabilità di vincere un ricco premio. Se siete già dei giocatori del lotto potreste provare a giocare questi numeri alla prossima occasione.

Molte persone usano i numeri che vedono nei sogni, o legati a un evento in particolare, per tentare la sorte; quello di usare i numeri fortunati dei segni è un altro modo per cercare di aumentare le probabilità di vincita.

I numeri fortunati dei segni zodiacali

Quali sono i numeri fortunati dei segni zodiacali? Cominciamo con l’Ariete: queste persone, sempre molto energiche, hanno come numeri fortunati il 10, il 25, il 68, il 76 e l’89. I Toro generalmente molto testardi e tenaci, hanno come numeri fortunati sono il 2, il 34, il 56, il 71 e il 90. Passando ai Gemelli i numeri migliori sono il 4, il 15, il 19, il 22 e il 65.

Chi è nato sotto il segno del Cancro dovrebbe provare a giocare il 3, il 22, il 61, il 75 e l’88. Soprattutto in quest’ultimo periodo, pieno di sogni da realizzare, vale la pena tentare la fortuna al Lotto. I Leone hanno come numeri fortunati il 2, il 33, il 45, il 59 e l’87, mentre la Vergine ha come numeri fortunati il 12, il 34, il 59, l’87 e l’89.

I numeri da giocare al lotto

Eccoci poi alla Bilancia: i loro numeri fortunati sono il 10, il 24, il 36, il 59 e il 69; siamo sicuri che vi porteranno molte soddisfazioni e soprattutto tanti soldi. Passando allo Scorpione, il 4, il 21, il 37, il 49 e l’82 sono i numeri migliori da giocare per tentare la fortuna e vincere al lotto. I Sagittario dovrebbero invece puntare sul 21, sul 54, sul 59, sul 68 e sul 72 per perseguire i loro obiettivi.

Chi è Capricorno invece dovrebbe giocare il 4, il 23, il 59, il 68 e il 71 entro la fine dell’estate per cogliere tutta la fortuna delle prossime settimane. Gli Acquario dovrebbero puntare sul 2, sul 34, sul 56, sul 79 e sull’82 per tentare la fortuna. Infine, i Pesci sono associati a numeri quali il 20, il 36, il 49, il 58 e il 69, legati all’idea di creatività e di animo sognatore.