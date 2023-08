News Test di logica impossibile: trova il papà tra questi 3 uomini | Falliscono quasi tutti Di Didi Kera - 11

Nel test proposto di oggi dovrete ragionare ed intuire chi tra i tre uomini mostrati è anche un padre di famiglia.

I vari tipi di test esistenti aiutano il nostro cervello e la nostra mente a mantenersi in forma il più a lungo possibile. Purtroppo, con il passare del tempo e l’avanzamento dell’età, sia il nostro fisico che le nostre capacità intellettuali e mentali vengono a mancare anno dopo anno, ma c’è una soluzione.

Come per fisico, anche il cervello e la mente hanno bisogno di fare esercizio e gli svariati test proposti dai professionisti e rintracciabili facilmente in rete possono essere molto utili per allenare le nostre capacità mentali. Ci sono i test visivi e le illusioni ottiche, i test matematici e logici e i test psicologici e sulla personalità.

Ognuno di essi allena e sviluppa determinate capacità mentali. Ad esempio, i test visivi e le illusioni ottiche aumentano le nostre capacità percettive e ci aiutano a migliorare il nostro acume, utile per notare anche i più piccoli dettagli. Invece, i test matematici e di logica sviluppano la parte scientifica dei nostro cervello, facendoci fare dei calcoli difficili ma che poi risultano essere facili.

Il test di oggi, anche se non ci sono conti da fare, è un test di tipo logico. Quello che dobbiamo fare è osservare l’immagine data e individuare chi tra i tre uomini disegnati è un padre di famiglia. Questo è un test di logica perché, osservando i dettagli e facendo caso ai minimi particolari, dobbiamo cercare di carpire chi è il papà tra i tre. Per farlo, abbiamo solo 10 secondi.

Sviluppare la mente

Il test di oggi è un insieme di altri tipi di test, perché ci viene richiesto di usare la vista per individuare i minimi dettagli presenti nel disegno, per poi collegarli tra loro nella nostra mente e capire, usando la logica e l’intuito, chi è che ha già una famiglia.

Non è un test facile, infatti molto utenti che si sono cimentati in questa prova hanno fallito miseramente. Ma il trucco è quello di non fermarsi alle apparenze, piuttosto andate oltre, scorgete i più piccoli dettagli e date la risposta che, secondo voi, è quella corretta. Se non avete trovato la soluzione anche dopo 5 minuti di investigazione, eccola qui.

Test sul papà: soluzione

Ci viene richiesto di osservare il disegno e di dare la risposta corretta entro 10 secondi. Tutto quello che dobbiamo capire è chi tra questi tre uomini è un padre di famiglia. Abbiamo un signore in giacca e cravatta con una busta della spesa che parla al telefono, un ragazzo con uno skateboard e pochi oggetti comprati e un giovane uomo con una giacca di pelle e una busta della spesa.

Osservando le rappresentazioni date e focalizzandoci sui dettagli che le formano, siamo in grado di stabilire chi tra questi tre soggetti è il padre. La risposta è: il numero 3. Da che cosa si capisce che è lui il padre di famiglia? Semplice: nella sua busta della spesa c’è una confezione di pannolini, utili se si ha un neonato in casa.