Test matematico estremo: trova la cifra mancante e aumenta il tuo Q.I.

Metti alla prova il tuo cervello e prova ad individuare il numero mancante, dimostrando che sei un tipo geniale.

I test matematici, i rompicapi e i test di logica sono il tipo di test migliore di tutti per allenare il nostro cervello e la nostra mente ed evitare che invecchi prima del tempo. Anzi: se usiamo questi test ogni giorno per acutizzare la nostra mente, potremmo anche evitare quasi del tutto che il nostro cervello si deteriori con il passare del tempo.

Purtroppo, come ogni parte del nostro corpo esterna ed interna, anche il cervello peggiora di anno in anno, se non lo alleniamo propriamente. Così come il fisico ha bisogno di esercizi costanti per mantenersi in forma, anche il cervello necessita di speciali esercizi che lo tengano sveglio e reattivo come quando era giovane.

Persino i neurologi affermano che allenare il nostro cervello con test visivi, illusioni ottiche, test matematici e logici, puzzle e cruciverba aiuta a mantenerlo sano, sveglio, reattivo e pronto ad immagazzinare nuove informazioni, anche se il proprietario non è più un giovanotto.

Il test matematico proposto oggi è presto detto: osservando l’immagine, dobbiamo trovare la cifra mancante. La figura ci propone delle fette di pizza, dei bicchieri pieni d’acqua ed una torta. Ad ogni disegno corrisponde un numero e lo scopo finale è trovare la cifra a cui la torta corrisponde.

Rompicapo matematico

Dunque, due fette di pizza corrispondono a 20, mentre due bicchieri d’acqua ed una fetta di pizza danno il risultato finale di 14. Questo significa che una singola fetta di pizza corrisponde al numero 10, mentre ogni bicchiere d’acqua vale 2.

Una volta scoperte queste cifre, tutto quello che bisogna fare è andare a sostituire le figure con i numeri. In questo modo riuscirete a capire quanto vale la torta. Infatti, in questi tipi di test, per trovare il risultato finale, si deve partire dall’inizio. Non si può trovare immediatamente la soluzione, ci si deve arrivare per gradi.

Test matematico: soluzione

Allora, se non avete ancora risolto il test e scoperto la soluzione, eccola qua: la torta equivale a 22. Per arrivare a questo risultato, si devono fare diverse addizioni e sottrazioni, sostituendo le immagini con i numeri già scoperti. L’ultima operazione, quella che ci fornisce il risultato che stiamo cercando, è la seguente: 22 – 2 = 20 + 10 = 30.

Ovviamente, all’inizio abbiamo solo 10 e 2, ma con un po’ di ingegno riuscirete a sistemare le cifre nel modo giusto, scoprendo che il risultato finale è 22. Se non siete riusciti da soli, non preoccupatevi: fate molti test matematici e logici per allenarvi e migliorerete.