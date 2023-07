News Meteo: dal 24 luglio torna il caldo anomalo e pericoloso | Bollino rosso in queste regioni Di Didi Kera - 9

Sebbene questi ultimi giorni siano stati leggermente più respirabili, da lunedì prossimo tornerà il caldo torrido.

Questa estate è una delle più calde mai registrate e ricordate e lo dimostrano le temperature sopra la media stagionale che sono arrivate a toccare punte di 36-38 gradi nelle regioni del Nord e picchi di 39-42 gradi nelle regioni del Sud e nelle due Isole maggiori.

Ad essere maggiormente significativo per questo caldo è la quantità spropositata di umidità presente nelle nostre città. Infatti, è proprio l’elevato tasso di umidità che ci fa percepire ancora più caldo di quanto, in realtà, ce ne. Se on ci fosse così tanta umidità, sentiremo sempre caldo, ma quest’ultimo sarebbe molto meno soffocante ed afoso.

Ma la parte d’Italia che sta soffrendo di più questo caldo anomalo sono, senza ombra di dubbio, le regioni meridionali. In particolare, la regione Campania. Il tecnico meteorologo Giuseppe Stabile ha spiegato la situazione meteorologica della regione dalla giornata di ieri in poi: “L’ondata di calore tenderà ad attenuarsi lievemente.

Non sarà più eccezionale sebbene le temperature massime faranno registrare ancora valori al di sopra dei 35°C. Quindi con temperature che continueranno a rimanere al di sopra della media. Si passerà da un caldo eccezionale ad un caldo intenso, almeno fino a domenica”. Quindi, almeno fino a domenica si potrà tirare un lieve sospiro di sollievo.

Solo una brevissima pausa

Purtroppo, però, questa attenuazione di caldo prevista per la regione Campania è solo illusoria e il caldo tornerà più soffocante che mai molto presto. Infatti, da lunedì 24 luglio le temperature raggiungeranno nuovamente picchi estremi.

Pare proprio che questa situazione di caldo afoso ed umido non finirà molto presto, ma l’importante è rimanere aggiornati con le previsioni del tempo e trovare i giusti rimedi per combattere la spossatezza che il caldo può provocare.

Le previsioni per la prossima settimana

Giuseppe Stabile ha inoltre aggiunto: “Le ultime elaborazioni numeriche per le previsioni a medio termine confermano una nuova forte avvezione calda dal deserto del Sahara. Sotto osservazione le giornate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 luglio quando questa disumana ondata di caldo potrebbe raggiungere l’apice”.

Dunque, la nuova e bollente ondata di calore per la regione della Campania inizierà di nuovo da lunedì prossimo, per poi continuare fino a metà settimana. Per scoprire che cosa ci riserva l’altra metà della settimana, rimanete collegati, a breve ci saranno nuove informazioni, sperando che il caldo inizia a darci un po’ di tregua.