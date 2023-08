News Vacanze estive 2023: mete incredibilmente economiche e meravigliose | Non prosciugare il portafoglio Di Luna Vespri - 10

Perché rinunciare alle vacanze estive? Esistono mete davvero economiche per rendere la tua estate formidabile anche senza spendere troppo.

Con l’estate arriva il momento di staccare da lavoro, di alzarsi da quella scrivania e godersi il periodo di ferie in totale serenità. E quale modo migliore per farlo? Partire per un bel viaggio, che sia mare o montagna non importa.

Tuttavia, soprattutto in quel periodo dell’anno, può essere davvero dispendioso passare le vacanze fuori, e spesso si sceglie di non partire affatto, rinunciando all’opportunità di rilassarsi scoprendo il mondo.

L’importante, però, è ricordarsi che oltre alle mete super costose, ci sono anche luoghi in cui non è necessario portarsi molti soldi con sé, e che non sono da meno per bellezza e divertimento. Che tu sia un amante del mare, delle montagne o delle città d’arte, c’è sempre una destinazione adatta alle tue esigenze e al tuo budget.

Proprio il nostro paese è ricco di posti meravigliosi spesso non molto considerati, ma che nascondono attrazioni mozzafiato, senza prosciugarvi il portafoglio. Scopriamo insieme le mete estive più economiche per una vacanza indimenticabile.

Le mete estive più economiche

L’Italia offre una vasta gamma di mete estive economiche che permettono di godere delle bellezze del nostro paese senza strafare. Tra le mete, spicca sicuramente la Puglia, ma non stiamo parlando del Salento, ultimamente più costoso. Se si vuole visitare il tacco dello stivale risparmiando, si può optare per il Gargano, dove troverete uno splendido mare e tanto divertimento a basso costo.

Uscendo dall’Italia, da non perdere c’è la Bulgaria con costi limitati e voli low cost per arrivare. Non preoccupatevi per la movida, dato che viene definita l’Ibiza dell’Est per i suoi tantissimi locali e divertimenti per i più giovani. Per i ragazzi è perfetta perché drink, ingressi nei locali, spiagge costano pochissimo.

Altre mete per le vacanze di quest’anno

Un’altra perla da scoprire è il Portogallo, che da sempre mantiene costi veramente bassi nel tempo. La capitale, Lisbona ha i prezzi del tutto inferiori rispetto all’Italia ma sempre con servizi eccellenti e grande funzionalità per le persone di tutte le età. Si trovano, poi, spiagge accessibili, super pulite e gratuite. La costa portoghese, inoltre, è molto nota e in particolare l’Algarve è una tappa obbligatoria.

Infine, resta la Spagna che, anche se molto gettonata, resta sempre un luogo economico nel confronto con altre mete. In particolare, in Costa del Sol si trovano cifre più basse che altrove, ma anche Alicante, una piccola Miami che offre cibo eccellente e freschissimo, temperature piacevoli e tanto divertimento.