Vacanze in Italia: le 7 spiagge caraibiche del nostro Paese | Acqua cristallina Di Ambra Ferri - 13

Se avete intenzione di passare l’estate in Italia, ecco le 7 spiagge che non dovete perdervi per nessun motivo al mondo.

Baciata sempre dal sole e caratterizzata da spiagge con acqua cristallina, la nostra terra conquista tutti gli anni cuori di italiani in trasferta dal nord e stranieri in visita per l’estate.

La penisola offre uno spettacolo per gli occhi tra natura selvaggia, paesi dell’entroterra che fanno fare ai turisti un tuffo nel passato e, ovviamente, il mare.

Se quest’anno passerete le vostre vacanze in Italia, sappiate che ci sono delle spiagge talmente belle da poter essere confuse con quelle dei Caraibi. Ecco una piccola guida di 7 spiagge che non dovete perdervi per nessun motivo al mondo se decidete di trascorrere le vacanze a casa nostra.

Italia: 7 spiagge da non perdere

Spesso sottovalutata dai connazionali, l’Italia offre alcune delle località di mare più belle del mondo, ecco perché gli stranieri sono disposti a spendere enormi cifre per visitare il nostro paese. Se siete viaggiatori last minute non avete ancora deciso dove trascorrere le vacanze, allora quest’anno scegliete l’Italia, il luogo perfetto per staccare la mente dalla quotidianità, tra buon cibo, mare e sole.

Abbiamo raccolto per voi 7 spiagge da non perdere nel nostro paese. Sono talmente belle da poter essere confuse con quelle caraibiche: non hanno niente da invidiare. La prima è la spiaggia della Fetovaia, che si trova all’Isola d’Elba, in Toscana: rimarrete stupidi dalla sabbia dorata che riflette il sole, più si procede lungo litorale, più diventa bianca. L’acqua cristallina vi permetterà di osservare le meraviglie della natura.

Estate italiana: ecco dove andare

La seconda che vi consigliamo di visitare è la spiaggia delle due sorelle, nelle Marche. Raggiungibile solo via mare attraverso delle barchette apposite, è uno spettacolo per gli occhi. Incontaminata e immersa nella natura, vi stupirà più di quanto pensiate. Un’altra spiaggia bellissima è quella di Punta della Penna, in Abruzzo: non a caso è stata soprannominata “i Caraibi dell’Abruzzo”. Facente parte della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderici, i suoi colori passano dall’azzurro al blu più vivido che ci sia.

Marina di Ugento, in Puglia, è una delle spiagge più visitate nel Salento. I suoi colori sorprendono ogni anno persino gli abitanti della zona. Da non sottovalutare la regione Campania, che ospita la Cala degli affreschi, a Marina di Camerota: si tratta di un tratto di spiaggia piccolissimo, ma che vale la pena visitare. Così come Cala Rossa, in Sicilia, precisamente a Favignana. L’altra isola da non perdere se si ama il mare cristallino è senza dubbio la Sardegna, dove c’è Cala Mariolu: questa meraviglia naturale si trova sul golfo degli Orosei. Ora non vi resta che scegliere quale di queste meravigliose spiagge farà da cornice alla vostra estate italiana.