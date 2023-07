News “Fuori dalla porta…” Giovanna Civitillo non ci sta e caccia Amadeus | Terribile tradimento Di Mia Lonigro - 8

Le dichiarazioni sul matrimonio tra Giovanna Civitillo e Amadeus lasciano il mondo del gossip senza parole. La donna è drastica!

Il matrimonio tra Giovanna Civitillo e Amadeus è uno dei più longevi ed apprezzati dello spettacolo italiano. La coppia ha conquistato il cuore del pubblico con la loro storia d’amore, che ha visto la nascita del loro unico figlio insieme Josè Alberto.

La coppia si è conosciuta in ambito professionale quando Giovanna, ballerina e coreografa, ha incontrato Amadeus durante uno dei suoi progetti televisivi. Nei primi anni 2000 infatti Amadeus conduceva l’Eredità e la Civitillo era una delle ballerine fisse del format: da quel momento, tra loro è scattata una scintilla che li ha portati a costruire una solida relazione.

La loro unione è stata celebrata con un matrimonio unico, seguito con grande interesse dai media e dal pubblico. La coppia ha testimoniato il loro amore attraverso una cerimonia intima e romantica, circondati dai loro familiari e amici più stretti.

La gioia della loro unione è stata ulteriormente rafforzata con la nascita del loro figlio Josè. L’arrivo del piccolo ha completato la felicità della coppia, portando ancora più amore e gioia nelle loro vite. Giovanna e Jose sono sempre accanto al conduttore, come abbiamo visto in tutte le edizioni del Festival di Sanremo curate minuziosamente da Amadeus

Il passato di Amadeus

Prima però di trovare l’amore con Giovanna, Amadeus ha avuto un matrimonio precedente che si è concluso con una separazione. L’uomo, infatti , ha sposato in prime nozze Marisa Di Martino nel 1993 da cui è nata la sua primogenita Alice Vittoria. I due poi hanno divorziato ufficialmente nel 2007 ottenendo qualche anno più tardi l’annullamento.

Questo ha permesso al conduttore di sposare anche in chiesa la sua compagna Giovanna il cui amore era stato ufficializzato civilmente già nel 2009 dopo diversi anni insieme ed essere usciti allo scoperto nel 2003. La loro relazione è caratterizzata sicuramente dalla complicità e dalla condivisione di valori importanti, come l’importanza della fedeltà.

Le dichiarazioni di Giovanna Civitillo

In un’intervista fatta durante “Il Filo Rosso”, Giovanna Civitillo ha rivelato che non perdonerebbe mai un tradimento da parte di suo marito. Le sue parole sono state esplicite: “Io lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori la porta”. Questa confessione evidenzia la fermezza di Giovanna sul tema della fedeltà all’interno del matrimonio.

Amadeus, dal canto suo, ha concordato con queste parole, rivelando che anche lui non accetterebbe mai un tradimento e che vorrebbe conoscere sempre la verità in caso di dubbi sulla sua relazione. Questo accordo sulla questione della fedeltà dimostra una profonda sintonia tra la coppia e la volontà di mantenere la fiducia reciproca come fondamento del loro matrimonio.