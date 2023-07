News Questi 3 segni zodiacali verranno travolti dalla fortuna | Ecco chi può festeggiare Di Ambra Ferri - 12

Sarà un mese fortunato per tre segni zodiacali in particolare, che verranno baciati dalla fortuna. Ecco quali.

Oggi parleremo di tre segni zodiacali per i quali si apre un periodo davvero sereno: se fate parte di questi, ritenetevi fortunati perché nelle vostre tasche entreranno moltissimi soldi. Preparate il necessario per festeggiare, con l’ingresso di Plutone in Acquario le stelle saranno definitivamente dalla vostra parte.

Plutone, infatti, è un pianeta che porta nella vita delle persone energia positiva e numerose opportunità di migliorarsi. Verrete travolti da occasioni impensabili prima d’ora che, se saprete coglierle, potrebbero cambiare la vostra vita.

La parola d’ordine in questo periodo è coraggio: coraggio di osare, di buttarsi in nuove avventure, anche di sbagliare. Coraggio di tentare la fortuna: potreste essere travolti da un’ondata di soldi!

Oroscopo: il passaggio di Plutone in Acquario

Tutti questi cambiamenti positivi, che partono dalle finanze fino a toccare l’ambito sentimentale, derivano dal passaggio di Plutone in Acquario. Il primo dei segni coinvolti è quello del Capricorno: baciato da Plutone, le stelle vi daranno la possibilità di riallineare le vostre finanze grazie ad entrate extra. Il denaro potrebbe provenire da una promozione inaspettata o da una sostanziosa vincita. Insomma, non è il momento di tirarsi indietro: tentate la Dea Bendata e date il massimo al lavoro, tutto potrebbe esservi ripagato. Il consiglio è quello di evitare spese inutili, ma piuttosto investire i vostri risparmi in quei progetti che avete accantonato per paura. Potrebbe essere arrivato il momento giusto per svilupparli.

Plutone in Acquario darà il via a un periodo d’oro anche per il segno della Bilancia, che – come una fenice dalle ceneri – vivrà un periodo di rinascita. Sarete pieni di energia con cui affrontare scelte rivoluzionarie, ma talvolta difficili. È il momento giusto per reinventarvi e mettere in discussione tutta la vostra vita finora. Non abbiate paura di osare, di cambiare aria, magari persino paese. La fortuna vi assiste anche dal punto di vista finanziario, con l’arrivo di guadagni inaspettati, che vi permetteranno di realizzare i vostri sogni.

Si apre un periodo pieno di sorprese

Anche il segno del Toro godrà dell’ingresso di Plutone in Acquario. È tempo di lasciarsi andare e cogliere tutto ciò che la vita vi offre. Non abbiate paura: le stelle vi appoggiano. Sarà un periodo davvero molto positivo anche per le vostre tasche, ecco perché dovreste tentare la fortuna, magari con un Gratta e Vinci. Tutto, da ora in poi, è possibile per il Toro, la Bilancia e l’Acquario.

Se fate parte di questi tre segni, dovreste ritenervi fortunati, perché ha inizio un momento molto sereno e pieno di gratificazioni personali e lavorativi. Sarà un’estate indimenticabile e potrete tirare un sospiro di sollievo per le questioni finanziarie.