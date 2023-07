News Emanuela Folliero: vittima di un grave incidente, corsa in ospedale | In pericolo di vita Di Ambra Ferri - 11

Emanuela Folliero l’ha rischiata davvero grossa. A salvarla da un terribile finale è stato suo figlio che ha chiamato l’ambulanza.

Emanuela Folliero è stata protagonista di un incidente domestico che si sarebbe potuto trasformare in una vera tragedia. Tutto si è risolto per il meglio grazie a suo figlio che, nonostante fosse nel panico, ha avuto la lucidità di chiamare i soccorsi, salvando così sua mamma.

“Ho rischiato di morire”. Queste le parole utilizzate da Emanuela Folliero per descrivere l’accaduto. Una dichiarazione forte, rilasciata in un’intervista a Trens&Celebrities di Rtl. Il terribile incidente domestico si è risolto per il meglio grazie all’astuzia e al tempismo del figlio, ma la Folliero avrebbe potuto rimetterci la vita.

Conosciuta per essere sempre sorridente e solare, non si parla mai di Emanuela Folliero in brutti termini, ma questa volta è finita sulle maggiori testate per via di un incidente domestico.

Emanuela Folliero: “Mio figlio ha chiamato l’ambulanza”

Una tragedia sfiorata, causata da un oggetto che quasi tutti abbiamo nelle nostre cucine e di cui sottovalutiamo il pericolo. Stiamo parlando del tostapane, un piccolo elettrodomestico che può essere deleterio se utilizzato male. Ma cosa è successo alla presentatrice?

“Sono caduta a terra. Mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna posso raccontarlo”, ha raccontato spaventata. Il tutto è successo durante un pranzo in famiglia nel giorno dell’Epifania, quando la Folliero ha provato a collegare il tostapane alla presa con le mani bagnate. La scossa elettrica è stata talmente pesante da averla fatta cadere a terra. Per fortuna, con lei c’era suo figlio, che è subito corso in suo aiuto, salvandole la vita.

Il figlio le ha salvato la vita

In passato, era stata la mamma a difenderlo, quando dei bulli si erano accaniti su di lui: “Eravamo in un villaggio in Sardegna e un giorno torno in camera e vedo mio figlio bianco come un cencio. Penso a una congestione e invece scopro che stava cercando, insieme ad un suo amico, una via di fuga. Alcuni bulli, ragazzotti di buona famiglia 30 cm più alti di me, gli avevano detto: o fai il dito medio a tua madre o ti meniamo. Sono diventata verde come Hulk e li ho travolti”.

Questa volta e fatto suo figlio a soccorrerla, evitando quella che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, in cui la conduttrice avrebbe persino potuto perdere la vita. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle nostre case e che a volte per una semplice distrazione possono accadere cose terribili.