News Solo 1 persona su 10 riesci a vedere il neonato nella foto, ci riesci? | Praticamente impossibile Di Marina Drai - 8

Mettiti alla prova con questa illusione ottica difficilissima: riesci a trovare il neonato nascosto nella foto?

Dove si trova il neonato nella foto? In questo test visivo, un’illusione ottica, dovrete trovare il neonato nascosto nell’immagine. A una prima occhiata si vede soltanto un lago e una coppia di innamorati, ma in realtà c’è qualcosa di più nascosto tra le fronde degli alberi.

Come in questo caso, un’illusione ottica è un’immagine (ma può essere anche un’apparenza o un’esperienza) che viene percepita come diversa da ciò che è in realtà. Le illusioni ottiche vengono create in modo da tendere un tranello al cervello, basandosi su caratteristiche come la struttura dell’occhio, il modo in cui il cervello elabora le informazioni visive e le nostre aspettative.

Le illusioni possono essere di forma, come l’immagine di questo test, di colore, movimento e prospettiva. Una delle illusioni più famose è la scala di Ames che fa sembrare che due oggetti di dimensioni uguali siano di dimensioni diverse.

Le illusioni ottiche sono molto divertenti da guardare, ma sono anche molto utili per comprendere il modo in cui il nostro cervello funziona. Studiando le illusioni ottiche, gli scienziati possono imparare di più su come l’occhio e il cervello elaborano le informazioni visive.

Dov’è il neonato?

In questa illusione ottica dovete trovare il neonato nella foto. All’inizio penserete che non ci sia alcun neonato; in realtà è proprio lì davanti a voi, solo che il vostro cervello non riesce a vederlo perché è concentrato su altro. A catturare la vostra attenzione è solo la scena principale, ovvero un quadro di romanticismo sul lago, ma c’è molto di più di questo.

Per “risolvere” un’illusione ottica non si può far altro che continuare a mettersi alla prova e cercare di vedere l’immagine da ogni prospettiva, sia fisicamente che mentalmente: provate a girare il telefono e guardarla da altre angolazioni, ma soprattutto cercate di abbattere i vostri “pregiudizi mentali” e immaginate altre forme oltre a quelle più ovvie.

Illusione ottica: soluzione

Alla fine non era poi difficile trovare il neonato: era proprio davanti ai vostri occhi! Il vostro cervello, però, tende a concentrarsi su ciò che è più immediato e gli è più famigliare. Guardando l’immagine da un’altra prospettiva, invece, è possibile vedere il neonato che “abbraccia” l’intera scena.

Probabilmente, vedendo la soluzione, avrete pensato che in realtà era facilissimo vederlo e vi sarete chiesti come avete fatto a non individuarlo. Come abbiamo detto, è un comportamento normale del nostro cervello che non riesce a vedere le cose più ovvie anche se le ha proprio di fronte. Quando si dice “nascosto in piena vista”!