News Amici e Uomini e Donne: svelate le date ufficiali di inizio dei programmi | Dovremo aspettare Di Ambra Ferri - 14

Cresce l’attesa per le nuove edizioni dei programmi di Maria De Filippi più amati di sempre: Uomini e Donne e Amici.

I telespettatori di Mediaset sono sempre compagnia durante l’inverno grazie a un palinsesto molto ricco, che rallegra le loro giornate. Molti dei programmi più seguiti sono condotti dalla regina della televisione italiana: stiamo parlando di Maria De Filippi.

Sempre professionale e imparziale, grazie ai suoi programmi la bionda di Canale 5 aiuta giovani ragazzi a fare della loro passione un lavoro, o li accompagna nella ricerca della loro anima gemella. Non solo, attraverso C’è Posta per te aiuta famiglie o ex coniugi a riconciliarsi e ancora con Tu Si Que Vales offre un palcoscenico ai talenti inespressi, persino i più bizzarri.

Insomma, Maria ha in parte monopolizzato Canale 5 e i telespettatori sono davvero felici di questo, perché estremamente legati ai suoi programmi. Ora che è arrivata l’estate e anche le sue trasmissioni sono state momentaneamente interrotte, tutti si chiedono quando torneranno sul piccolo schermo con le nuove stagioni.

Cresce l’attesa per il ritorno di Maria De Filippi in tv

Il mese da tenere d’occhio è sicuramente settembre, anche se i provini per le nuove edizioni di Uomini e Donne e Amici sono già iniziati. Queste sono due delle trasmissioni più seguite di Mediaset, ecco perché non c’erano dubbi che sarebbero state confermate nei palinsesti 2023/2024.

I fan non stanno più nella pelle e vogliono sapere quando verrà trasmessa la prima puntata, in cui si scoprirà il volto dei nuovi tronisti del dating show e si conosceranno gli aspiranti ballerini e cantanti della scuola di Amici. Non solo, ci si chiede se ci saranno cambiamenti nella giuria: circolano voci su un possibile addio di Arisa e di Lorella Cuccarini. Una delle due, o addirittura entrambe, potrebbe essere sostituita nel ruolo di coach di canto.

Quando iniziano Amici e Uomini e Donne: le date

Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha svelato sul suo profilo Instagram le date di inizio dei due programmi. Il blogger, infatti, segue da vicino le trasmissioni della De Filippi, tantoché ha creato un profilo dedicato. Uomini e donne sarà il primo a prendere il via, perché viene registrato alcune settimane prima, tra il 28 e il 31 agosto. Per la messa in onda della prima puntata, invece, dovremo aspettare l’11 settembre, lo stesso giorno in cui dovrebbe iniziare La volta buona su Rai1, con il ritorno di Caterina Balivo in conduzione.

Secondo quanto rivelato dal giornalista, Amici ripartirà il 17 settembre: come di consueto, durante la prima puntata si formerà la classe definitiva e verranno presentati i nuovi talenti della scuola.