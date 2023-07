News Trucchetto per non accendere il condizionatore ma avere la casa fresca | Risparmio assicurato Di Didi Kera - 10

Durante l’estate le bollette aumentano per l’uso eccessivo dell’aria condizionata. Adesso è il momento di spegnerla.

Ogni stagione richiede le proprie misure di prevenzione dalle temperature estreme che ci sono all’esterno. In inverno, servono i termosifoni per riscaldare l’ambiente domestico e scacciare il gelo stagionale, mentre in estate serve l’aria condizionata per combattere l’afa soffocante.

Tuttavia, l’uso improprio del condizionatore fa aumentare le bollette di casa a dismisura, mettendo in serie difficoltà economiche molte famiglie italiane. Oltre alle spese monetarie, ci sono anche quelle mediche. Infatti, gli sbalzi di temperatura eccessivi portano raffreddori stagionali e contrazioni muscolari indesiderate.

Per evitare un salasso estivo e i soliti raffreddori, esistono alcuni consigli per avere la casa fresca anche senza utilizzare l’aria condizionata. Per prima cosa, è necessario avere una temperatura stabile dentro casa. Per ottenerla, basta tenere le porte e le finestre chiuse durante le ore più calde della giornata. Questo eviterà di far creare in casa le cappe di calore soffocanti.

Quindi, dovremmo far arieggiare la casa durante le prime ore del mattino e riempire le imposte dopo il tramonto per fare in modo che l’ambiente domestico non si surriscaldi troppo. Un altro consiglio è quello di spegnere le luci elettriche: sebbene siano artificiali, emettono ugualmente calore, facendo aumentare la temperatura percepita in casa.

Tendaggi utili

Lo stesso principio delle luci artificiali vale anche per i dispositivi elettrici sotto carica: quando sono attaccati alle prese di corrente, questi ultimi possono far aumentare di molto la temperatura casalinga.

Un’ottima idea è quella di schermare le finestre con apposite tende da esterno, capaci di filtrare i raggi del sole e fornire l’ombra necessaria durante le ore più calde delle giornate estive. Le tende dovrebbero essere sempre utilizzate, cosicché i raggi solari non invadano mai le vostre mura domestiche.

Altri dispositivi più economici e altrettanto efficaci

Ci sono due apparecchi utili tanto quanto il condizionatore ma molto meno costosi per combattere la calura estiva. Uno di questi è il deumidificatore e serve per risucchiare l’umidità dalla casa, permettendo di percepire il caldo estivo in minor intensità. Un altro rimedio anti-caldo è il ventilatore.

Possiamo usarlo nelle ore più calde per spezzare l’aria in una stanza, garantendone il riciclo, e spendendo 1/10 dell’energia che, invece, consuma l’aria condizionata. C’è poi anche un altro metodo contro il caldo molto più immediato: l’acqua. Bagnarsi i polsi e il viso con un getto d’acqua fredda aiuta a rinvigorirsi e a raffreddare immediatamente la temperatura corporea.