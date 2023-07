News Torna il caldo fuori controllo! Tutte le precauzioni salva vita per l’estate mortale Di Mia Lonigro - 14

L’aumento sostanziale delle temperature fa spaventare tutti: un’estate da record è in arrivo e il mondo è in allarme.

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé un caldo intenso che sembra destinato a segnare un nuovo record. Quest’anno, sulla scia dell’estate del 2022, ci aspettiamo un’altra stagione caratterizzata da temperature elevate, che confermano l’inequivocabile segnale di un cambiamento climatico in atto.

Gli esperti prevedono che il clima sarà sempre più caldo e afoso negli anni a venire, e ciò avrà conseguenze catastrofiche per il mondo il cui viviamo. I modelli climatici indicano un allarmante incremento delle ondate di calore, degli eventi meteorologici estremi e degli effetti negativi sulle risorse naturali e sulla vita delle persone.

Le previsioni non sono buone e, se non si interverrà in modo significativo, le temperature continueranno a salire. Tuttavia, questo non rappresenta solo una minaccia per l’ambiente, ma anche per la nostra salute in quanto entrambi gli aspetti sono strettamente collegati.

Un’estate eccezionali sotto diversi punti di vista, ma soprattutto conferma il trend degli ultimi anni. Non possiamo ignorare le conseguenze negative del climate change ed è fondamentale adottare misure precauzionali per affrontarlo e limitare i suoi effetti distruttivi sul nostro pianeta.

Il problemi di salute legati al caldo

Il caldo intenso può comportare diversi rischi da i più leggeri come tra cui congestione, crampi muscolari, insolazione o colpo di calore fino a conseguenze più gravi come la tumefazione del corpo ossia la concentrazione di liquidi negli arti inferiori, provocata a sua volta dalla vasodilatazione. La congestione è, invece, caratterizzata da un afflusso di sangue al viso e al collo, che provoca spesso disagio e malessere.

I crampi muscolari consistono in contrazioni dolorose dei muscoli, spesso dovuti a disidratazione e perdita di elettroliti. L’insolazione è una condizione grave che si verifica quando il corpo non riesce a dissipare il calore in eccesso, portando a sintomi come mal di testa, nausea e confusione mentre il colpo di calore è una forma estrema di insolazione che richiede cure mediche immediate.

I rimedi dei dottori

Tuttavia, esistono alcuni rimedi che possono aiutarci a stare meglio durante le ondate di calore estive. È fondamentale mantenere un’adeguata idratazione, bevendo molta acqua e consumando alimenti ricchi di liquidi come frutta e verdura. È inoltre consigliabile evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, cercando rifugio in luoghi freschi e ben ventilati. Indossare abiti leggeri e traspiranti e proteggersi con cappelli, occhiali da sole ma anche con creme adatte può aiutare a prevenire i danni causati dai raggi solari.

In casa è bene tenere le finestre chiuse almeno fino a quando in serata vengono aperte per far arieggiare l’ambiente. Il cambiamento climatico è un problema globale che richiede azioni immediate e collettive. Ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l’uso di energie rinnovabili e adottare pratiche sostenibili sono solo alcune delle soluzioni necessarie per mitigarlo ed evitare, quindi, effetti devastanti anche per il nostro benessere fisico e mentale.