News Ferragnez: “Qualcosa non va”, smascherati da una persona vicina | Retroscena da urlo Di Didi Kera - 10

Luca Vezil ha svelato il mistero dietro l’enorme successo che ha investito (e sta investendo) Chiara Ferragni e Fedez.

Se vuoi raggiungere i tuoi scopi, allora devi rimboccarti le maniche e lavorare sodo. Si sa: dietro ad ogni successo, ci sono tanti anni di duro impegno e sacrifici. Il segreto di Chiara Ferragni, l’influencer più famosa di tutte, e dei membri della sua famiglia lo rivela l’ex fidanzato di Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, ovvero Luca Vezil.

Luca e Valentina sono stati una coppia per diversi anni e, seguendo le orme di Chiara, sono diventati famosi anche loro. Ad oggi, Vezil ha 31 anni, molto palestrato e alla conduzione di un programma: Are You The One Italia, una trasmissione dove dieci ragazze e dieci ragazzi single cercano la loro anima gemella.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luca ha ammesso: “Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Forse più che una scuola, è un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso”. Inoltre, Vezil ha fatto anche una confessione spassionata e personale, riguardo l’appellativo di ex:

“C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… o anche il fidanzato della sorella della moglie di… e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse”.

Come Luca Vezil ha spinto Valentina nel mondo social

Inoltre, Luca ha affermato di aver convinto lui la sorella di Chiara a iniziare qualche progetto sui social. L’uomo ha ammesso: “Lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare.

Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se sì allora fallo, ti faccio io la foto. Da lì è nato tutto”. Così, un’esperienza nata per gioco è diventata il lavoro delle loro vite.

L’inizio, il presente e il futuro di Luca Vezil

Vezil ha anche ricordato il suo primo ingaggio: “Mi diedero 50 euro. Me lo ricordano ancora i miei amici”. Poi Luca si ferma a pensare ed a riflettere sul suo futuro che, come quello di tutti, è sempre un’incognita. Luca Vezil ha così dichiarato: “Faccio i conti sempre col fatto che tutto può cambiare.

Non solo. Penso che Instagram sia una bellissima bolla: presto ci saranno più influencer che follower. Si capisce che qualcosa non va. Però posso dire una cosa: fino a qui mi sono divertito. La mia speranza è continuare a fare un lavoro che mi diverte”.