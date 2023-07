News Nella vita sei la vittima o il manipolatore? I risultati di questo test ti sorprenderanno Di Marina Drai - 11

La tua personalità è da manipolatore o da vittima? Scoprilo con questo test visivo: quale animale vedi prima?

Le persone possono essere divise in due grandi categorie: vittime e manipolatori. Nel primo caso si intendono tutte quelle persone che in qualche modo si lasciano trascinare dagli eventi e decidono di non interferire col corso delle cose, convinte che non possano cambiare più di tanto ciò che accade.

Non è sempre una cosa negativa: a volte è utile saper lasciar andare e godersi il momento presente. Le persone manipolatrici, al contrario, hanno la voglia irrefrenabile di controllare cose e persone, e cercano di esercitare il loro potere ogni volta che possono.

Ognuno di noi ha dei tratti caratteristici e dei comportamenti che lo identificano come manipolatore o vittima. A volte questi tratti coesistono e si può cambiare in base alle situazioni, ma di base ci sono delle tendenze insite in noi che ci spingono verso l’una o l’altra parte.

Questo test visivo vi aiuterà a capire qual è la vostra vera natura, quindi se siete più manipolatori o vittime. Vi basterà guardare l’immagine e segnarvi il primo animale che vi salta all’occhio: proprio lui vi svelerà di che categoria fate parte.

Test visivo: i risultati

L’animale che hai visto per prima dice molto di te e della tua personalità. Se per primo hai visto un orso, significa che sei una persona spontanea, ottimista e che vive la vita per come viene. Spesso ti affidi all’istinto e potresti rimanere vittima degli eventi. Se invece hai visto un cane, allora sei una persona manipolatrice, ma non troppo. Manipolare le persone è un tuo meccanismo di difesa quando ti senti in pericolo.

Tra gli animali da notare c’era anche il pipistrello; se lo hai visto, anche tu sei una persona spontanea e sincera, anche se a a volte un po’ troppo impulsiva. Dovresti riflettere prima di agire, altrimenti potresti trovarti in situazioni spiacevoli. Sei comunque una figura di cui tutti si possono fidare.

Sei vittima o manipolatore?

Sei il primo animale che hai visto è un gatto, sei l’esempio di manipolatore doc! Sei una persona che non si fida di nessuno, e di conseguenza nessuno si fida di te; per questo potresti avere molti problemi con le amicizie. Dovresti provare ad aprirti un po’ di più, procedendo con cautela.

Infine, se ti è saltata all’occhio per prima la scimmia, sei una persona spontanea e in generale tranquilla, ma sei anche capace di manipolare gli altri e portarli dalla tua parte. Non lo fai sempre per cattiveria: a volte ti viene spontaneo. Stai attento a non esagerare, altrimenti gli altri potrebbero accorgersene e allontanarsi da te.