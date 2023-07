News Carlotta Mantovan ha un nuovo amore, finalmente esce allo scoperto | È proprio lui Di Marina Drai - 11

Nella famiglia di Carlotta Mantovan è arrivato un nuovo membro, un “lui” molto speciale per la donna e sua figlia.

Carlotta Mantovan ha abbandonato il suo lavoro da diversi anni ormai, ma gode ancora dell’affetto degli ex colleghi e dei telespettatori. La sua vita è cambiata totalmente dopo la morte del marito, il conduttore Fabrizio Frizzi tanto amato dagli italiani e dall’intero mondo dello spettacolo.

I due si erano conosciuti durante le finali nazionali di Miss Italia 2001, dove Mantovan aveva ottenuto il secondo posto. Il concorso era condotto proprio da Frizzi, e i due l’anno successivo hanno cominciato una relazione dalla quale è nata, nel 2013, la piccola Stella. Pur stando insieme dal 2002, la coppia si è sposata solo 12 anni più tardi, nel 2014.

I due non hanno mai vissuto una crisi ed erano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Purtroppo il sogno d’amore si è infranto il 26 marzo 2018, quando Frizzi se n’è andato a causa di un’emorragia cerebrale.

L’ultimo programma condotto dalla giornalista risale al 2020, dopo aver affiancato Antonella Clerici nella nuova versione di Portobello. La giornalista era stata riconfermata anche per Tutta salute nella stagione 2019-2020, e al termine di questa il programma è stato cancellato.

La nuova vita della giornalista

Dopo la morte del compagno, Carlotta Mantovan e sua figlia si sono stabilite nel sud della Francia e la giornalista ha abbandonato il suo lavoro a SkyTg24. Le due vivono in una grande casa in campagna e hanno finalmente ritrovato la felicità dopo il dolore che le ha colpite nel 2018, quando Stella aveva soltanto quattro anni.

La giornalista è comunque rimasta attiva sui social e aggiorna sempre i suoi fan sulle sue giornate e sulla sua nuova vita. Gli utenti dei social hanno espresso tutto il loro affetto e supporto alla donna dopo il lutto, e continuano a farlo tuttora inviandole messaggi e commenti che dimostrano quanto la giornalista fosse amata e rispettata.

Il nuovo amore di Carlotta Mantovan

La giornalista è sempre stata appassionata di equitazione, passione che ha trasmesso anche a sua figlia Stella. La donna alleva cavalli e proprio di recente ha mostrato un nuovo arrivo, un bellissimo cavallo marrone che sta già dimostrando tutto il suo affetto a Carlotta e alla piccola Stella.

È lui l’ultimo arrivato in casa Mantovan, presente nell’allevamento in realtà già da qualche anno. La giornalista e la figlia sono innamorate del loro nuovo amico, e Mantovan condivide spesso foto di lei e sua figlia insieme all’animale. Di certo la vicinanza di animali così dolci e intelligenti ha aiutato la giornalista a trovare la serenità perduta. Per il momento Mantovan non sembra invece interessata a cominciare una nuova relazione.