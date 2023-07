News Raffaella Carrà: apparse le foto poco prima della morte | L’immagine sconvolge Di Luna Vespri - 16

Una foto che ritrae Raffaella Carrà prima della sua morte, sta facendo incuriosire tutti per un dettaglio in particolare.

Era l’estate del 2021 quando uno dei volti più iconici della televisione italiana è venuto a mancare. Raffaella Carrà è stata una grandissima donna, amatissima nel mondo dello spettacolo.

Ha condotto di programmi di grande successo come Canzonissima e Carramba che sorpresa, ma soprattutto ha conquistato il cuore di tutti gli italiani con le sue canzoni. Nella sua carriera da cantante ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo.

Nel 2019 è stata l’ultima volta che Raffaella è apparsa in televisione, dopo una lunga pausa, alla conduzione del programma A raccontare comincia tu, talk show che si concluse prima del previsto proprio a causa dell’imminente malattia della conduttrice: quel terribile tumore ai polmoni che ha spento Raffaella Carrà all’età di 78 anni.

Determinata, decisa, forte, sono le caratteristiche che la descrivono a pieno. La sua scomparsa ha lasciato un solco profondo nel cuore degli italiani che la ricordano sempre con il suo sorriso e l’intramontabile caschetto color platino.

La malattia devastante di Raffaella

Una malattia degradante, da quanto racconta il suo ex Sergio Japino. Proprio a causa della brutalità con cui il tumore ha consumato lentamente Raffaella, la cantante ha dovuto ritirarsi dalle scene immediatamente dopo aver saputo la terribile notizia.

Un annuncio che ha spezzato il cuore dei telespettatori, che l’hanno seguita e amata per tutta la sua carriera. Una scelta dolorosa che ha lasciato in noi soltanto il ricordo di lei che ci ha intrattenuto con tutta la sua grinta e la sua energia positiva.

Il dettaglio della foto prima della scomparsa

A distanza di molto tempo dalla scomparsa della cantante, è apparsa una foto in cui è ritratta la cantante, qualche settimana prima di morire. Dalla fotografia emerge un dettaglio in particolare: trattandosi proprio del periodo in cui la donna era in piena lotta contro il suo tumore, aveva deciso di farsi vedere in pubblico in occasione di una donazione alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, durante la quale, la Carrà ha donato una palestra ai volontari.

Durante l’evento, è stata immortalata assieme a due di loro, mentre sorregge il quadro di Porto Santo Stefano: ma quale dettaglio si nasconde nella foto?

Raffaella, indossa la mascherina (che probabilmente era dovuta all’allora attuale pandemia), ma anche un paio di occhiali. Come già accennato prima, Raffaella voleva farsi ricordare attraverso un’immagine di se stessa raggiante ed esplosiva come al solito, così è spiegabile la scelta degli occhiali da sole in un luogo chiuso.