News Temptation Island: rivelato come finirà il falò di confronto Manu e Isabella | Uscita l'indiscrezione

Il docu-reality è iniziato lunedì scorso e già ci sono le prime indiscrezioni su una coppia che starebbe recitando una parte.

Temptation Island è una trasmissione che vede come protagonisti delle coppie di fidanzanti in crisi e lo scopo è comprendere se tra loro c’è ancora una possibilità per essere felici, oppure sarebbe meglio lasciarsi e trovare un nuovo amore. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda lo lunedì scorso, registrando uno share altissimo, ovvero il 26%.

In questo momento, la coppia al centro del gossip è quella formata da Manu e Isabella: lui 28 e lei 27 anni, sono fidanzati da tre anni, ma a causa del loro ambiente sociale diverso, sono entrati in crisi. La prima puntata è terminata con Isabella che chiedeva a Manu un falò di confronto. Lunedì prossimo scopriremo se il ragazzo accetterà la proposta oppure se le darà buca.

Alessandro Rosica, noto anche come Investigatore Social su Instagram, ha rivelato come finirà la questione tra Manu e Isabella: “Tutto finto, sì. Cioè, lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme”. Dunque, da queste parole si può evincere che lunedì prossimo la coppia appianerà le loro divergenze.

Ma quando Rosica ha pubblicato questo commento, il mondo del web si è scatenato a scrivere retroscena su Manu e Isabella che svelano dettagli inediti sulla coppia. Secondo la clip di presentazione per partecipare al docu-reality, è stato Manu ha proporsi per riuscire a capire se la differenza sociale tra lui e Isabella si poteva risolvere o meno.

Manu e Isabella fuori dal programma

Manu è un tranviere e proviene da una famiglia modesta, mentre Isabella abita in centro a Milano e lavora nel marketing. Quello che ha rovinato la loro relazione, secondo la ragazza, è che Manu non è ambizioso e questo gli fa provare un senso di inferiorità. Tuttavia, stando ad un commento di un utente di Instagram, i due avrebbero mentito riguardo la loro vita.

Questo utente ha fatto i provini con entrambi ed ha rivelato una verità celata finora: “È tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere!”. Ma i commenti di questo genere non sono finiti qui e pare che molte persone abbiano qualcosa da rivelare su questa coppia.

I retroscena mai detti di Manu e Isabella

Un utente di Instagram ha condiviso con l’esperta di gossip Deianira Marzano un’altra indiscrezione sui due: “Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh, fosse solo il problema che lei pare sia classista! Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un ‘amico’ speciale”.

Le critiche sembrano essere dirette più a lei che a lui, come ha commentato un altro utente: “Conosco benissimo Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive nel quartier Tessera (zona di Cesano Boscone) e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo”. Aspettiamo lunedì prossimo per scoprire come andrà a finire tra Manu e Isabella.