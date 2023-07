News Test visivo: trova il topo nascosto e scopri se hai un QI sopra la media | Solo l’1% ci riesce! Di Ambra Ferri - 10

Mettiti alla prova con questo test di illusione ottica e scopri se il tuo quoziente intellettivo è sopra la media.

Altro giorno, altro test. Per completare quello proposto oggi bastano solo 15 secondi, ma in quasi poco tempo sarete in grado di capire se avete un quoziente intellettivo sopra la media e quindi se siete dei fuoriclasse.

Pochissime persone riescono a risolvere questo test nel tempo previsto, proprio perché mette a dura prova la vista è l’intelletto. Se non riuscite a risolverlo, non temete: con un po’ di allenamento diventerete dei campioni. Se invece rientrate tra i pochissimi che riescono a trovare il topo nascosto, allora siete dei veri geni.

Il test consiste nel trovare il simpatico topino nascosto. La difficoltà sta nella conformazione dell’immagine, che è una vera e propria illusione ottica per via del miscuglio di forme e colori che ingannano l’occhio. Questi test sono degli strumenti preziosi per esercitare il proprio cervello e tenere in allenamento la vista e la mente. Nonostante alcune sfide siano davvero complicate, mettersi alla prova è l’unico modo per imparare ad accogliere gli stimoli esterni.

Trova il topino in 15 secondi

Nella foto di oggi si nasconde un piccolissimo animale: sebbene sia difficile da notare a prima vista, il topino esiste e la sfida consiste proprio nel trovarlo. E tu, sei un vero campione?

Se non riuscite a completare questo test, non scoraggiatevi: questa illusione ottica è davvero complicata da risolvere, tanto che pochissime persone riescono a portarla a termine. Se riuscirete a risolvere l’enigma, vuol dire che avete un quoziente intellettivo sopra la media. Per scoprirlo basta concentrarsi qualche secondo e cercare di trovare il topo nascosto nella confusionaria immagine.

La soluzione

Prendetevi 15 secondi per osservare la foto: il consiglio è non farvi distrarre dall’ambiente circostante, ma concentrarsi sulle forme e i colori. Solo in questo modo potrete trovare il topino all’interno della cucina. E voi, lo vedete?

La percentuale delle persone che riescono a risolvere questo test è davvero bassa, pari solo all’1%. Il simpatico topino è veramente nascosto bene, ecco perché se non l’avete trovato vi forniamo la soluzione cerchiandolo di rosso. Come si può vedere, l’animaletto si è mimetizzato perfettamente nell’ambiente circostante.

Questa era una delle illusioni più difficili da risolvere, ma se volete migliorarvi dovete mettervi alla prova con altri test che stimolino le vostre capacità mentali. Solo in questo modo potrete diventare dei veri campioni. Se vi è piaciuto questa prova, eccovene un’altra molto divertente.