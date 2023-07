News Silvio Berlusconi: chi è la pecora nera della famiglia | Lui è diverso di tutti Di Ambra Ferri - 11

Non tutti sanno che Silvio Berlusconi ha un figlio un po’ atipico, profondamente diverso da lui. Ecco chi è tra i cinque eredi.

I figli più noti di Silvio Berlusconi sono Marina e Pier Silvio, per via delle loro attività lavorative. La prima è Presidente di Arnoldo Mondadori Editore, mentre il Pier Silvio ricopre il ruolo di amministratore delegato di Mediaset.

Eppure, Berlusconi ha cinque figli avuti da due donne diverse, ai quali ha lasciato la sua eredità. Li abbiamo visti al funerale di stato in prima fila, vicino all’ultima compagna del cavaliere, Martina Fascina.

Uno di loro, però, è molto atipico, con un carattere e aspirazioni nettamente diverse da quelle del padre. Lui è quello che si discosta di più dalla sua famiglia, ecco di chi si tratta e cosa fa nella vita.

I figli di Silvio Berlusconi

La dipartita di Berlusconi il 12 giugno ha lasciato a tutti l’amaro in bocca. Nessuno si aspettava che l’imprenditore ci avrebbe lasciato: infatti, dopo 45 giorni di ricovero presso il San Raffaele di Milano per via di una leucemia sembrava essersi ripreso e stare meglio. La sua famiglia è stata costretta a dirgli addio solo qualche giorno fa, quando era tornato in ospedale per fare delle visite di routine.

La sua dipartita lascerà un grande vuoto nel mondo dell’imprenditoria, nell’universo pubblicitario e in quello politico. Nonostante questo, i suoi insegnamenti e la sua verve continueranno ad esistere grazie ai suoi figli, che ora hanno ereditato tutte le sue attività più prestigiose. Lunedì 26 giugno verrà aperto il testamento scritto dal Cavaliere e sarà più chiaro come verrà diviso il suo patrimonio, soprattutto quello immobiliare.

I figli sono molto diversi tra loro: dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio sono nati Marina e Pier Silvio, mentre Barbara, Eleonora e Luigi sono frutto secondo matrimonio con Veronica Lario. Uno di loro spicca per essere totalmente diverso dal padre.

Chi è Luigi, il figlio più riservato di Berlusconi

Stiamo parlando di Luigi, che non ama l’esposizione mediatica e preferisce vivere lontano dai riflettori. Infatti, non appare quasi mai in televisione o sulle copertine dei maggiori giornali. Anche il suo matrimonio, avvenuto nella famosa residenza di Macherio, non ha ricevuto visibilità mediatica: è stata una cerimonia riservata a pochi intimi.

La sua riservatezza ha colto di sorpresa i seguaci della famiglia Berlusconi, che sono abituati a un altro tipo di attitudine. Inoltre, Luigi non ama lo sfarzo e il lusso: è un uomo molto più mite del padre e dei fratelli, come si è potuto notare durante il funerale.