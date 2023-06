News Svelato il testamento di Silvio Berlusconi: i cinque ereditieri più potenti d’Italia Di Mia Lonigro - 11

I figli di Silvio Berlusconi si trovano ora con un’eredita pesante. Li conoscete tutti e cinque? Ecco cosa fanno nelle attività di famiglia.

Il 12 giugno di quest’anno ecco che è giunta una notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo: Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. Le sue condizioni di salute, già precarie, si sono aggravate nel weekend fino a quando non c’è stato più nulla da fare.

Personaggio divisivo nel lavoro e nel privato in televisione non si fa altro che parlare di lui e della sua famiglia. Questa è molto numerosa che conta cinque figli e diversi nipoti. Conoscete tutta la dinastia Berlusconi? Ogni membro è in qualche modo coinvolto nelle attività di famiglia ma vediamo più nello specifico chi fa cosa.

Berlusconi è stato sposato due volte: la prima con Elvira Lucia dall’Oglio e la seconda con Miriam Bartolini in arte Veronia Lario. Con la Dall’Oglio Berlusconi ha avuto Marina e Piersilvio mentre con la Lario l’ex Premier ha avuto Barbara, Eleonora e Luigi.

Il Cavaliere e Lucia si sono sposati nel 1965 divorziando poi dopo diciasette anni di matrimonio a causa dell’incontro di Berlusconi con Veronica Lario con cui ha intrapreso una relazione lunga quasi trent’anni e culminata dalla nascita dei tre figli. Il divorzio nel 1990 dalla Lario ha destato immenso scalpore sia per le dinamiche ambigue in cui è avvenuto e sia per l’ingente somma di assegno coniugale versato all’ex moglie da parte del politico milanese.

I figli e l’eredità di Berlusconi

La primogenita di casa Berlusconi Marina nasce nel 1966. La donna interrompe gli studi per dedicarsi all’azienda di famiglia quando nel 1996 rileva le quote Fininvest e diventa il presidente. Nel 2003, invece, assume anche il ruolo di capo della Mondadori dopo la morte di Leonardo Mondadori. Sposata con Maurizio Vanadia vicedirettore della Scala di Milano, Marina è stata inserita nel 2001 tra le 50 donna più influenti economicamente dalla rivista Fortune.

Poi c’è Piersilvio, forse il più conosciuto tra i figli del Premier per essere l’A.D di Mediaset. Nel 1992, infatti, lascia anche lui gli studi per rilevare Pubblitalia l’agenzia pubblitaria del Gruppo Mediaset. Dopo una relazione giovanile con Emanuela Mussida da cui ha la primogenita Lucrezia intraprende una relazione con la showgirl e conduttrice televisiva Silvia Toffanin da cui ha due figli ma con cui non è mai convolato a nozze.

Gli altri figli di Berlusconi ed il loro ruolo in azienda.

Barbara Berlusconi, prima figlia del matrimonio tra Veronica Lario e l’ex Premier, si è laureata in Filosofia e anche lei fa parte dal 2005 del CDA di Fininvest. Barbara è stata presidente del Milan fino al 2017 quando ha ceduto la società ai cinesi. Nota per la relazione con il calciatore Pato, la donna ha cinque figli due dal primo matrimonio e tre da quello attuale con Lorenzo Guerriei.

Eleonora, invece, laureata alla St. John University di New York, non è nel CDA dell’azienda ma detiene un terzo di H14 (Holding italiana quattordicesima). E’ stata a lungo compagna del modello Guy Binns con il quale ha avuto tre figli. Infine, c’è Luigi laureato alla Bocconi in Economia che nel 2007 entra come consigliere in azienda oltre ad essere amministratore unico della holding B Cinque e Presidente del CDA di H14. E’ sposato con Federica Fumagalli ed insieme hanno due figli.