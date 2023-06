News Ilary Blasi e Enrico Papi: scoppia la lite e volano stracci, astio tra i due | Frecciatine velenose Di Ambra Ferri - 19

C’è dell’astio tra Ilary Blasi ed Enrico Papi? L’ultimo battibecco in diretta lascia intendere che sia così.

“Ma hai bevuto?” questa la domanda di Enrico Papi rivolta alla conduttrice. L’Isola dei famosi continua ad incuriosire il pubblico italiano, non solo per le dinamiche che si creano alle Honduras, ma anche in studio.

Infatti, non è chiaro quale rapporto leghi Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi. Tra i due, spesso e volentieri, volano frecciatine velenose che non si capisce di che natura siano: sono un semplice modo per scherzare tra di loro o nascondono un fondo di verità?

Questa è la domanda che si fanno tutti sul web, alimentata da dubbi in seguito all’ultima puntata in cui c’è stato uno scambio di battute molto intenso.

L’attrito tra i due

I loro battibecchi stanno divertendo e incuriosendo sempre di più i telespettatori a casa che non riescono a interpretare il loro legame. Sappiamo che Enrico Papi ha sempre svolto il ruolo di conduttore, quindi è la prima volta che riveste quello di opinionista di un reality show. Per fortuna, al suo fianco c’è Vladimir Luxuria, che ha molta esperienza alle spalle e guida il suo compagno di viaggio.

Durante le puntate è diventata sempre più evidente l’intenzione di Ilary Blasi ed Enrico Papi di trovare un punto di incontro per rendere il programma interessante, magari senza scontrarsi troppo. Nonostante Ilary Blasi abbia il controllo della situazione, Enrico Papi non si pone dei limiti e continua a provocarla. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, per esempio, si è consumato un altro battibecco tra i due.

La furia di Ilary Blasi

Mentre la conduttrice spiegava le regole del gioco a sorpresa, ha chiesto all’opinionista: “Tu sai cos’è la maledizione del Pirata?” E lui: “In che consiste? Sono molto curioso di scoprirlo”. “Consiste che due di loro andranno a sorpresa al televoto, in nomination e secchi. Ovviamente non dovete dire niente. Tu che c’hai una bocca de’ciavatta non devi dì niente!”, ha detto la Biasi. Una provocazione che Papi non ha accolto bene tanto che ha risposto a tono: “Ma che hai bevuto stasera? Sei strana!”.

Questo è solo uno dei pochi scontri che si sono consumati durante le puntate dell’Isola dei famosi e che ogni giorno alimentano sempre di più il rumor secondo il quale tra i due non scorra buon sangue. Alcuni pensano che presto Enrico Papi abbandonerà il programma, ma questa ipotesi è già stata smentita in passato. Non resta che aspettare e vedere come si evolveranno i rapporti tra i due.